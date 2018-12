Giv dit barn den bedste start med en babynest

SPONSORERET INDHOLD Der findes utallige dimser og gadgets, som I kan købe jer fattige i, når I står og skal til at byde en lille ny verdensborger velkommen i familien. De kan i og for sig være fine nok, men det allervigtigste for den lille ny, og for forældrene, er at kunne skabe nogle trygge rammer med masser af kærlighed og plads til bare at være.

En måde I kan hjælpe jeres barn med at kunne føle sig tryg på, er ved at sørge for trygge og velkendte rammer, når det er sovetid. Med en babynest kan I sørge for, at rammerne er trygge, uanset om I er derhjemme, eller om I er en tur ude og trille eller til babyrytmik. Find jeres babynest lige her!

Tryghed ude som hjemme

En babynest er, som ordet også siger, en slags rede. Et trygt, afgrænset lille område, som kan tages med uanset hvor I skal hen, og som tilbyder en velkendt omgivelse, der kan være med til at berolige dit barns nervesystem, når de mange nye indtryk skal bearbejdes.

En babynest består at et skumunderlag med en ’redekant’ hele vejen rundt med et blødt fyld i. Det er alt sammen betrukket med 100% bomuld og har kraftige syninger, så den også kan tåle en tur i vaskemaskinen.

Den findes endvidere i to kvaliteter, og dermed også i to prisklasser, så alle har mulighed for at kunne være med. Den kan både bruges i barnevognen, og når I er ude og besøge bedsteforældrene, og jeres barn trænger til en lur på gæsteværelset. Den tilbyder en velkendt tryghed, der vil gøre puttetiden lettere, når I er ude.

Lige nu er babynest på tilbud, og den findes med mange forskellige betræk og stile, så der er helt sikkert også en, der passer lige til jeres lille guldklump.