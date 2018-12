Gerningsmand stadig på fri fod efter knivstik

Vagten der blev stukket ned efter en fest på Rødovre Gymnasium, blev dagen efter meldt uden for livsfare Foto: Brian Poulsen

politi Politiet er sparsomme med oplysninger efter overfaldet på Rødovre Gymnasium natten til lørdag, hvor en vagt blev stukket med en kniv.

Af Christian Valsted

Københavns Vestegns Politi har ikke foretaget nogle anholdelser i sagen om et groft overfald foran Rødovre Gymnasium natten til lørdag i sidste uge.

Efter en fest på skolen blev en vagt stukket i nyreregionen med en kniv efter en batalje med en eller flere personer. Ifølge avisens oplysninger var det en af festens deltagere, som var blevet smidt ud fra festen, der senere vendte tilbage til gymnasiet i et hævntogt med sin bror og en ven.

Politiet bekræfter, at der var en episode på skolen tidligere på aftenen, der formentlig ligger til grund for overfaldet, men politikommissær og efterforskningsleder Ole Nielsen vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse nærmere om de efterforskningsmæssige detaljer.

”Jeg kan bekræfte, at vi efterforsker sagen og vi har ingen anholdte i sagen. Vi er i gang med at danne os et overblik over, hvad der er sket og vi ser meget alvorligt på sagen,” siger Ole Nielsen, inden han oplyser at gerningsvåbnet heller ikke er fundet.

