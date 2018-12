Frivillige har mod og smag på mere

Idéen med efterårets 10 pop-up folkekøkkener var at bane vej for fællesskaber. Hvis du har fået lyst til at blive en del af gruppen af borgere, der står for madlavningen, så er der bestemt plads til flere madglade borgere, fortæller Håkon Nielsen. Billedet er fra en af efterårets sidste fællesspisninger i Rødovrehallen. Foto: Brian Poulsen

folkekøkken Projektet med at drive et folkekøkken med lokale ildsjæle har været en gedigen succes. Nu skal det madglade initiativ stå på helt egne ben.

Af Christian Valsted

Der har været godt gang i de sociale madgryder i efteråret, hvor Rødovre Kommunes pilotprojekt, om et lokalforankret folkekøkken, har betydet fyldte maver og nye venskaber på kryds og tværs. Rødovre Kommune har afsat penge til udvikling af en folkekøkkenmodel og i efteråret har Rødovre Kommune, i samarbejde med INSP, der er et mødehus, hvor mennesker mødes og i fællesskab udvikler idéer, afviklet 10 såkaldte ’pop-up’ folkekøkkener, hvor frivillige borgere har kokkereret og inviteret til fællesspisning på Rødovre Gymnasium, på rådhuset og i Rødovrehallen.

INSP har, som facilitator, hjulpet projektet i gang og som efteråret skred frem kunne fødselshjælper Signe Møller Rosendal se, at projektet blev stadig mere populært.

”Vi har oplevet en enorm stor interesse for folkekøkkenet og vi var sågar nødt til at afvise folk i døren, fordi vi ikke havde plads til flere spisende gæster. Folkekøkkenet skal drives af de frivilliges engagement og vi har trukket os mere og mere tilbage og overladt styringen til de frivillige,” fortæller Signe Møller Rosendal fra INSP.

Skal stå på helt egne ben

De 10 folkekøkkener har lokket mange sultne og nysgerrige borgere til Rødovre Gymnasium, på rådhuset og i kantinen i Rødovrehallen, hvor der er blevet serveret alt lige fra tanzaniansk pilau med kylling, ærtepuré, supper, græsk farsbrød og chili con carne.

En af de borgere, der er en del af det frivillige madhold, er 61-årige Håkon Nielsen fra Tårnvej. Han så en annonce i Lokal Nyt om projektet og tænkte, han gerne ville påvirke det

gode initiativ.

”Jeg har lyst til at udføre frivilligt arbejde og samtidig kan jeg godt lide at lave mad. Jeg synes, vi har haft nogle gode folkekøkkener og internt har det været en stor succes i frivilliggruppen,” fortæller Håkon Nielsen, inden han fortæller lidt om den madrejse, som han har været en del af.

”Da vi startede, lå der en masse råvarer på bordet og en køkkenleder, der var vant til at lave mad, som styrede slagets gang. Nu har vi selv erfaringen, tager initiativ og har nogenlunde styr på at klargøre mad til 120 personer,” siger Håkon, der samtidig glæder sig over, hvor mange borgere, der har haft lyst til at deltage i fællesskabet og sætte sig til bords med borgere de ikke kendte på forhånd.

”Børnefamilierne har taget os til sig og vi kan se, vi har mange spisende gæster, når vi laver retter, der er eksperimenterende og besværlige. Vi bliver aldrig NOMA, men jeg ser også folkekøkkenet som et sted, hvor der er fokus på god mad fra bunden og som er bæredygtigt,” siger den frivillige kok, der selv fortsætter i frivilliggruppen i det nye år.

I starten af december havde de frivillige evalueringsmøde med INSP og i det nye år skal de frivillige stifte en forening og organisere sig.

”Hvordan folkekøkkenet skal fortsætte, skal vi først til at finde ud af, men vi fortsætter formentlig med at invitere til fællesspisning to gange om måneden,” siger Håkon Nielsen, der også håber, folkekøkkenet kan få en fast base.

”Jeg ved godt, at industrikøkkener med tilhørende spisefaciliteter ikke hænger på træerne, men jeg tror, det er vigtigt, vi får vores eget sted at være og ikke flakker rundt forskellige steder, men det er alt sammen noget, vi skal finde ud af sammen i frivilliggruppen,” siger han.