Fem landsholdsspillere forlader Rødovre FC

Marco Krogsgaard har sammen med fire holdkammerater, valgt at stoppe i Rødovre FC. Foto: Brian Poulsen/Arkiv

Floorball Mike Trolle, Emil Odfeldt, Jannik Trolle, Frederik Kobberup og Marko Krogsgaard har valgt at søge nye udfordringer, på grund af uoverensstemmelser med Rødovre FCs ledelse. Det er endnu uvist, hvor de fem spillere vil fortsætte med at spille floorball.

Af Flemming Haag

Rødovre FC var repræsenteret med syv landsholdsspillere, ved det netop afholdte Floorball VM i Tjekkiet. Fem af landsholdsspillerne, Mike Trolle, Emil Odfeldt, Jannik Trolle, Frederik Kobberup og Marko Krogsgaard, har efter hjemkomsten fra VM, meddelt Rødovre FC at de har valgt at søge nye udfordringer, på grund af uoverensstemmelser, med Rødovre FCs ledelse.

Jannik Dalkvist og Andreas Kleczewski som også repræsenterede Danmark ved VM, fortsætter begge i RFC.

Om den aktuelle situation, siger RFCs sportschef Esben Larsen.

”Vi har haft lidt udfordringer med fem af vores landsholdsspillere, om hvordan man er som spiller og hvordan man går forrest som Ligaspiller.

Der har også været lidt rører omkring vores træner. Vi har haft syv trænere de sidste syv år, så kan man stille spørgsmålet, hvorfor har vi haft syv trænere på syv år? Hvis vi skal have noget kontinuitet, så skal vi gerne kunne holde på trænerne.

Det er lidt trist at det er sådan, men vi er også nød til at tænke over hvorfor vi har skiftet træner så ofte, som vi har gjort”.

”Vi har fra klubbens side stillet nogle krav til spillerne i Rødovre FC, ikke urimelige krav, men krav der er gældende for alle vores spillere. Det gælder adfærd overfor bestyrelsen, trænerne og holdkammeraterne. Vi vil gerne vinde, men vi vil også gerne have vores ungdom med, så vi har nogle til at tage over.

Det er det der er en del af konceptet, og det er de fem spillere ikke enige med os i, så de har valgt, at de ikke vil spille i Rødovre FC.

Så det er en kombination af flere ting, der er årsag til, at vi er kommet i den her situation” vurderer Esben Larsen.

”Det er en trist og ærgerlig situation at de har valgt at stoppe, men det er vigtigt for mig at pointerer, at det er spillerne der har valgt at stoppe.

Jeg ønsker det bedste for dem, og ønsker de fem spillere held og lykke i fremtiden. De har været med til, at give klubben mange succesoplevelser og vinde mange trofæer til Rødovre FC”, slutter Esben Larsen.