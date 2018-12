Fængslet for voldtægt nægter sig skyldig

En mand er blevet fængslet for voldtægt af en kvinde i Rødovre. Foto: Arkiv

Voldtægt Den mand, der den 13. juni voldtog en dengang 29-årig kvinde i hendes lejlighed i Rødovre, nægter sig stadig skyldig, selvom retten i Glostrup i dag idømte ham seks og et halvt års fængsel.

Af André Bentsen

En 38-årig mand fra København blev i dag ved Retten i Glostrup idømt seks og et halvt års fængsel for at have voldtaget en kvinde i Rødovre. Han er samtidig dømt for at have forsøgt at voldtage tre andre kvinder andre stede.r

Den fuldbyrdede voldtægt skete tidligt om morgenen den 13. juni i år mod en dengang 29-årig kvinde i hendes lejlighed i Rødovre, hvor han tvang hende til at låse sig ind og voldtog hende. Efterfølgende lykkedes det hende at undslippe og tilkalde hjælp, hvilket medførte, at politiet kort efter anholdt ham i lejligheden.

Allerede samme dag blev han dengang fremstillet i grundlovsforhør, og har siden siddet varetægtsfængslet. Under efterforskningen kom det frem, at han tidligere samme nat havde forsøgt at voldtage en 27-årig kvindelig bekendt i hans egen bil på en sti i Solrød.

“Efterforskningen godtgjorde desuden, at der kunne rejses tiltale mod ham for at trænge ind og forsøge at voldtage en 71-årig kvinde i hendes kolonihavehus i Kastrup den 23. maj. Det blev dog afværget, fordi hun gjorde modstand og skreg, til han stak af,” oplyser anklagemyndigheden.

“Der er tale om voldelige krænkelser mod tre kvinder, hvor to af dem var helt tilfældige og blev udsat for det i deres eget hjem – og det har retten anset for at være særlig skærpende,” siger senioranklager Peter Rask, Københavns Vestegns Politi.

Den dømte har nægtet sig skyldig og ankede dommen til frifindelse.