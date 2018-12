Er din altan klar til jul?

SPONSORERET INDHOLD Den mørke tid er over os, og det kan godt blive meget deprimerende. Heldigvis betyder vinter også jul i Danmark, så der er lidt at glæde sig over. Det er også en fin anledning til at pynte altanen op med julelys og julepynt.

Du kan læse mere om altaner her, hvor du kan få flere tips og tricks til dit altanliv og udsmykningen.

Lys, lys, lys

Den mørke tid kræver lys og glæde. Pryd din altan med en fin lyskæde langs rækværket. Det giver både en positiv opløftende stemning for dig og folk, der går forbi nede på gaden. Det er altså ikke kun dig, der får glæde af en lyskæde.

Overvej dog hvordan den ser ud. Det er måske ikke alle, der synes, det er flot med en lyskæde, der blinker i 5 forskellige farver. Du kan også have et par store udendørs stearinlys til at stå i store lygter, som du kan tænde, når du er hjemme for ekstra hygge ude på din altan. Har du et mindre træ eller en busk i en krukke på altanen, kan du ligge et net af lyskæde over. Så får du også lidt glæde af dine planter på altanen, selvom det er mørkt.

Det kan være en god idé at sætte en timer på sine julelys, så de ikke står og brænder i de lyse timer. Du kan også kigge efter energisparende julelys for at spare på elregningen.

Hyggeligt julepynt

Pryd dine altankasser med lidt pyntegrønt og køb en fin krans du kan hænge op på murstensvæggen. Gå en tur til din lokale blomsterhandler og få inspiration til hvordan du kan udsmykke din altan med fine kranse og granopsatser. Du kan også tage en tur i skoven og samle ind til at lave dine egne juledekorationer. Hvis du har plads på altan, kan du købe et mindre juletræ og pynte det med en lyskæde.