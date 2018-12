Endnu et RMB nederlag i overtid

Det lykkedes ikke for Mighty Bulls at scorer i syv overtalssituationer mod Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls fik en god mulighed i den forlængede spilletid, da Frederikshavn fik to minutters straf, efter 25 sekunder. Men det lykkedes ikke for ”Tyrene” at få fordel af overtalssituationen, da Frederikshavn scorede sejrsmålet 1 minut og 25 sekunder, inde i den forlængede spilletid.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Julius Nyquist, Frederik Skovby, Dennis Christjansen, Nikolaj Zorko og Stefan Ridderwall. ødovres start femmer: David Suvanto, Marco Illemann, Mads Eller, Jonas Sass og Thomas Olsen. William Rørth i mål. Back up for William Rørth er Frederik Jakobsen.

Rødovre Mighty Bulls havde debut til Edgars Treijs, der er kommet til RMB fra konkursramte Hvidovre Fighters.

Annonce

Der var gang i udvisningerne fra kampens start. Sekundviseren var ikke nået en hel omgang, før Rødovre fik sin første udvisning, da der blev dømt High Sticking mod Thomas Olsen. Rødovre klarede frisag i undertal. Kort efter, måtte Frederikshavns William Boysen tage plads i straffeboksen. Endnu et powerplay uden scoring. Så blev der dømt Hooking mod Lasse Mortensens, og fem sekunder senere, fik Frederikshavns Thomas Søndergaard to minutter for Interference. Spil fire mod fire, og fortsat ingen scoring.

Frederikshavns Mikkel Bertelsen, blev den næste der fik to minutter i straffeboksen, og en ny overtalsmulighed for Mighty Bulls. Det lykkedes ikke for Rødovre, at få scoret i powerplay. En rodet første periode med fem udvisninger, uden scoring, og powerplay der ikke fungerede, for hverken Frederikshavn White Hawks eller Rødovre Mighty Bulls.

Tre minutter inde i anden periode, faldt der en dobbelt udvisning, en til hvert hold. Mads Eller for High Sticking og Frederikshavns keeper Tadeas Galansky, for Interference. De to hold var netop blevet fuldtallige, da der blev dømt Cross-Checking mod Frederikshavns William Boysen. Endnu et powerplay til RMB uden scoring. Fire minutter inden periodepausen, blev det 1-0 til Frederikshavn, da Evan Jasper sendte pucken ind bag William Rørth.

En anden periode, hvor Rødovre vandt skudstatistikken, men Frederikshavn vandt perioden 1-0.

Tredje periode var lige sat i gang, da Frederikshavn fik to minutters straf. Rødovre fik dermed den femte mulighed i overtal, men det lykkedes ikke, at få udlignet. Frederikshavn var igen blevet fuldtallige, da Rødovres nyerhvervelse Edgars Treijs sendte en pasning fra Riku Pitkänen i nettet.

Frederikshavns Mathias H. Mølgaard fik 2+10 minutter for Boarding lige efter ”Tyrenes” udligning. Så blev det Andre Pisons tur til, at tage pals i straffeboksen. Da Pison igen kom på isen, fik Jannik Karvinen to minutter for Hooking. I samme tid tog Frederikshavn en Time Out. Rødovres boksplay forhindrede Frederikshavn i, at scorer yderligere.

Der sket ikke mere i tredje periode, og kampen skulle ud i forlænget spilletid, i tre mod tre.

I tiden 60:27 får Frederikshavns målscorer Evan Jasper to minutter for Hooking, og Rødovre spiller fire mod tre. I tiden 61:25 scorer Frederikshavns Kristian Jensen sejrsmålet i undertal, og Mighty Bulls må endnu engang forlade isen som taber, i forlænget spilletid. Det var RMBs syvende nederlag i forlænget spilletid, ud af syv mulige.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen søndag den 9. december kl. 14:00 i Rødovre Centrum Arena, mod Aalborg Pirates.