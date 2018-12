Elever i æteren på lokalradio

Der var bredde smil, da eleverne fra 5.a blev vist rundt i studiet, hvor RødovreKanalen sender alle ugens hverdage far klokken 14 til 18. Foto: Red.

læring Man kan kommunikere på mange måder. I årtier har radioen været en af de vigtigste kommunikationsformer, men for elever i 5. klasse kan det måske være lidt svært at forstå. I 5.a på Tinderhøj Skole er eleverne imidlertid helt opdateret på, hvad mediet kan efter et besøg hos lokalradioen.

Af Christian Valsted

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.” Sådan lød beskeden til den danske befolkning fra radiospeaker Johannes G. Sørensen om aftenen den 4. maj 1945. Danmark var atter frit.

Radiobeskeden er historisk og da eleverne i 5.a på Tinderhøj Skole i sidste

uge tog hul på et projektforløb om kommunikation, var det den første radiobid, som klasselærer Ann-Louise Drægert afspillede for eleverne.

Frem til juleferien skal eleverne arbejde med emnet kommunikation og i sidste uge lagde klassen vejen forbi Foreningshuset på Højnæsvej, hvor den ikke kommercielle lokal-

radio ’RødovreKanalen’ gjorde eleverne klogere på, hvordan man producerer radio og hvilken betydning radioudsendelser har haft gennem tiden.

Læring i lokalmiljøet

De frivillige værter Ole Mathiasen og Ulf Taube fortalte om hverdagen i den lille lokalradio. På spørgsmålet om, hvor mange af eleverne der hører radio, kunne de trods alt konstatere, at mediet ikke var helt fremmed.

”Jeg hører radio hver morgen, når jeg spiser morgenmad,” sagde en elev, mens en anden fortalte, at det populære radioprogram ’Mads og Monopolet’ blev hørt flittigt i hjemmet.

”Det vi laver i radioen er at kommunikere. Vi sender musik og tale, vi har gæster i studiet, lyttere kan ringe ind og børnene skal vide, at radio-mediet også er et medie, som de kan bruge. Kommunikation er vigtigt og i dag har alle mulighed for at kommunikere deres egne budskaber ud via forskellige medier og platforme. Børn i 5.klasse lytter måske ikke så meget til radio, men jeg håber da, at de vil begynde, for det er et medie for alle,” fortæller Ole Mathiasen, der arbejder frivilligt og ganske gratis, hvilket eleverne havde lidt svært ved at forstå.

Vi leger med lyd og gør det gratis, fordi vi synes, det er sjovt,” lød svaret fra Ole Mathiasen, der er glad for, at lokalradioen kan gøre skoleelever klogere på, hvordan man også kan kommunikere. Det samme er elevernes klasselærer Ann-Louise Drægert.

”Radio er en kommunikationsform og selvfølgelig skal eleverne ud og prøve at røre ved ting i virkeligheden. Det giver en helt anden mulighed for indlæring, når eleverne står i det.”

“Som lærer kan jeg fortælle dem mange ting, men det giver et helt andet aspekt, når der sidder eksperter, som kan fortælle. RødovreKanalen er fyldt med ildsjæle og det skal vi bruge i skolen. Det giver så god mening at bruge sit lokalmiljø,” fortæller hun.

I kælderen under radiostudiet hjalp studievært Ulf Taube (th) med at indspille en julesang, som senere vil blive spillet på kanalen. Foto: Red