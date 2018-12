DSB slagter Rødovre Station

Fremover forsvinder halvdelen af togene fra Rødovre Station.

Politik Tusindvis af passagerer rammes hårdt, når DSB svinger sparesablen over Rødovre og sløjfer den ene af to toglinjer.

Af André Bentsen

Det var en historisk milepæl, da Rødovre Lokal Nyt tirsdag kunne fortælle, at en af landets mest populære kommuner og landets største pendlerkommune har rundet 40.000 indbyggere.

Lige så historisk håbløs virker DSBs beslutning om at sylte togpassagererne på Rødovre Station derfor.

”Mærkeligt, at vi og hele Vestegnen så samtidig får dårligere offentlig transport. Linje Bx holder snart op med at stoppe i Rødovre og Hvidovre,” skrev

Janne Rthmr Hrrmnn til vores nyhed om befolkningstilvæksten.

Og hun har ret.

Kalder minister i samråd

Uanset, hvordan man vender og drejer det, virker det som en underlig beslutning, at DSB planlægger forringelser på S-togene i Rødovre og på Vestegnen. DSB nye køreplan forringer den kollektive trafik markant. Særligt linje Bx bliver hårdt ramt, når Bx ikke længere skal stoppe i Brøndbyøster, Rødovre og Hvidovre.

”Det er helt uhørt,” siger det herboende folketingsmedlem, Morten Bødskov, som derfor har kaldt ministeren i samråd om besparelserne.

”Forringelserne vil hver dag gå hårdt ud over tusindvis af passagerer og deres muligheder for at komme til og fra arbejde og for i det hele taget at benytte den kollektive trafik,” siger Morten Bødskov.

Rødovre og Vestegnen er i stor vækst. Det næste tiår forventes tusindvis af nye indbyggere. Boliger i stor stil skyder op, nye erhvervsområder udvikles og behovet for kollektiv trafik er stødt stigende.

Derfor er nedlæggelser af stop den helt forkerte vej at gå, mener Bødskov.

”Jeg bor jo selv i Rødovre, og benytter jævnligt s-togene til og fra Christiansborg og København. I forvejen er det godt trængt, og i myldretiden er der meget tæt pakket. Når DSB planlægger så massive forringelser vil det kun blive værre. Det går simpelthen ikke,” siger han og tilføjer:

”I de kommende år får Rødovre mange flere indbyggere. Se bare på Irmabyen. Nyt stationscenter og boliger ved det nye Rødovre Port er på vej. Mange flere vil benyttet sig af Rødovre Station. Derfor virker det helt syret, at DSB så vælger at forringe s-togsafgangene når Bx ikke længere skal stoppe i Rødovre.”

Håbet er nu at omstøde beslutningen efter et samråd i transportudvalget. Det her må stoppes.

Ministeren må svare på om han virkelige er enig med DSB i de massive forringelser af den kollektive trafik for Rødovre.

