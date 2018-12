Christian Larsen erstatter Rørth

RMB har allerede søsat en ny fanzone, men afslører, at der fremover kommer til at ske mange flere ting, som kan hjælpe fansene med at komme i den rette stemning før og under kampen.

Christian Larsen kan se frem til at spille for Rødovres fans frem til den 9. januar.

Ishockey Rødovres nuværende 1. keeper William Rørth skal til Vancouver for at spille VM i ishockey for U20 og samtidig er Stefan Ridderwall skadet. Derfor har RMB lejet den 25-årige Christian Larsen i Gentofte.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bullls har indgået en lejeaftale med den 25-årige gentofte-keeper Christian Larsen for den 9. december til 9. januar.

“Der skal lyde en stor tak til både Gentoftes ledelse og Christian for at hjælpe os i denne situation, som giver comeback til ligaen for Christian, der har stået for Frederikshavn i tre sæsoner,” sagde Mighty Bulls sportschef Jørgen Illemann i VIP’en før Rødovre skulle møde Aalborg Pirates.

Hovedpersonen selv ser frem til en måned med nye udfordringer.

“Jeg glæder mig mest til at spille på et højere niveau med mere lige kampe, end jeg er vant i Gentofte. Jeg ved fra de sidste fire år fra ligaen, at Rødovre er et fighterhold og har en enorm fællesskabsfølelse, som jeg glæder mig til at blive en del af,” siger Christian Larsen, der træner med allerede i morgen, mandag.

“Der er nok noget rust, som skal bankes af, men et par træninger, så skal jeg nok være klar. Da Gentofte præsenterede mig for muligheden, så var jeg ikke så meget i tvivl. For det var en oplagt mulighed for at prøve mg selv af på det her niveau. Det er jo ens konkurrencegen der spiller ind og jeg savner at udfordre mig selv.”

Den 25-årige lejekeeper har et fuldvoksent skæg.

“Det er blevet lidt et varemærke,” siger han og griner og kommer ind på, at han har mange år endnu som målmand.

“Jeg har forhåbentlig en masse gode år endnu, så jeg har da mod på en masse ishockey. Det var ikke meningen, jeg skulle stå i 1. division i denne sæson, men så kom der ikke lige den rette mulighed, men jeg er tålmodig og venter på chancen, som eksempelvis denne her til at vise mit værd.”