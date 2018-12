Centersalg trækker ud

Der er flere bejlere til Rødovre Centrum og Jesper Andreasen forventer, at centeret kan præsentere en køber i februar 2019. Foto: Brian Poulsen

Rødovre Centrum: Bestyrelsen i Rødovre Centrum havde håbet på et salg på denne side at nytår, men har erkendt at salgsprocessen er mere omfattende end først antaget.

Af Christian Valsted

Hele Rødovres familieejede indkøbscenter blev i august måned sat til salg. I sommer var der en forventning om, at salget allerede kunne være på plads i slutningen af året, men den plan er skredet en smule i svinget.

”Vi har erkendt, vi ikke når det inden jul. Vi må se i øjnene, det er et stort materiale, som skal gennemgås og derfor taler vi nu om februar 2019,” fortæller Rødovre Centrums administrerende direktør, Jesper Andreasen, der selv har stået i spidsen for centeret siden 1991, hvor han som 29-årig overtog direktørstolen fra sin mor Tove Nyhuus.

Ifølge Rødovre Centrums seneste regnskab har centeret en anslået værdi på 3,2 milliarder kroner og det skorter tilsyneladende ikke på bejlere med milliarder på lommen til centeret, der flere gange er blevet kåret til landets bedste. Rødovre Lokal Nyt erfarer, at der er interesserede købere fra Holland, Tyskland og Dubai, men det ønsker Jesper Andreasen ikke at kommentere på.

”Vi bekræfter ikke på købsinteressen. Blot at den har været stor,” siger han.

Næste generation var ikke klar

Inden beslutningen om at sætte Rødovre Centrum til salg, forsøgte centerets bestyrelse at finde en aftager til direktørposten, men ingen af grundlægger Aage Knudsens ni myn-

dige oldebørn kunne se dem selv i spidsen for familievirksomheden.

”Centeret skulle meget gerne blive i familien, men næste generation er ikke parate til at overtage

driften af Rødovr Centrum og det store ansvar, der følger med. Det kan de måske om fem år, men det kan vi ikke satse på,” udtalte Jesper Andreasen tilbage i august måned.

Det er erhvervsmæglerfirmaet Colliers, der har fået opgaven med at finde den fremtidige ejer af det 115.000 kvadratmeter store shopping-, fritids-, og forlystelsescenter, som i år ventes at blive besøgt af flere end ni millioner kunder.