Henrik Gislason mener, at Rødovre Kommune også bør underskrive charter om skattely Foto: Arkiv

læserbrev Rødovre Kommune har vedtaget en indkøbspolitik, som kræver, at leverandører ikke bruger skattely eller medvirker til ulovlig skatteundragelse.

Af Henrik Gislason, Grambyvej 39

Det er rigtig godt, men det kan blive vanskeligt at overholde, når brug af skattely er normen for mange internationale virksomheder.

Det kan for eksempel være svært for en enkelt kommune at sige nej til at købe leverancer fra Apple, Microsoft og Oracle, som alle har penge placeret i skattely. Det er en op-

gave, som kommunerne har større mulighed for at løfte i fællesskab.

Oxfam IBIS har en kampagne; ”Kære Kommune”, hvor man opfordrer danske kommuner til at blive skattelyfri ved at underskrive et charter og stille fælles krav til de kommunale leverandører.

I øjeblikket har en række kommuner, herunder Århus, København, Frederiksberg, Roskilde, Albertslund og Gladsaxe, skrevet under på charteret.

Rødovre bør også

Jeg vil opfordre Rødovre til også at underskive for på den måde at øge presset på leverandørerne, Folketinget og EU. Det er ikke fair, at det danske samfund årligt går glip af fem milliarder kroner på grund af skattely samtidig med, at almindelige lønmodtagere betaler omkring halvdelen af deres indtægt i skat.