Bevægelse skal være en fast del af hverdagen

sundhed Børneinstitutionen Græshoppen er officielt blevet certificeret som idrætsinstitution. Samtlige ansatte er blevet uddannet og nu er målet, at bevægelse og motorik skal blive en del af hverdagen på alle tænkelige måder.

Af Christian Valsted

Bevægelse og motion er godt for krop og sjæl. I Børneinstitutionen Græshoppen, ved Rødovrehallen, har alle ansatte nu papir på, at de har gennemgået et uddannelsesforløb, der netop skal sætte bevægelse i højsædet.

Helt konkret betyder certificeringen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og VIA University College Aarhus, at børnene kan se frem til mere idræt og bevægelse og det glæder naturligvis institutionsleder Lene Draaby.

”Nu er vi alle blevet uddannet og nu skal vores læring have ben at gå på. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi rent praktisk skal bruge vores nye viden,” siger institutionslederen, inden hun kommer med konkrete eksempler på, hvordan bevægelse kan blive en del af hverdagen i helt almindelige hverdagssituationer.

”Når vi har putte- og skiftesituationer eller er i garderoben, hvor der foregår en masse læring, har vi en tendens til ikke at tænke bevægelse. Der foregår også meget læring i de små hverdagssituationer og her skal vi have øje på, at barnet selv skal løfte numsen fra puslebordet, selv krave op i en barnevogn, når man skal puttes, selv hoppe i flyverdragten og være selvhjulpen. Det er også bevægelse og motorik på højt niveau,” siger hun.

Gode sundhedseffekter

Tirsdag formiddag fik Børneinstitutionen Græshoppens ansatte overrakt diplomer og efter et par taler fra formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen og Tine Teilmann fra Danmarks Idrætsforbund, fik børnene lov at vise, hvordan bevægelse, leg og læring tager sig ud i praksis på en lang motorikbane.

”Vi er stolte hver gang kommuner prioriterer, at deres medarbejdere kan komme på uddannelse og at der dermed kommer mere pædagogisk idræt ude i institutionerne. Det er vigtigt for os, at bevægelse og glæden ved idræt starter tidligt. Det er der gode sundhedseffekter ved,” fortalte Tine Teilmann fra DIF, da hun overrakte diplomerne til institutionens ansatte.

Tine Teilmann fra Danmarks Idrætsforbund uddeler diplomer til de ansatte i Børneinstitutionen Græshoppen, der har været på uddannelse i, hvordan idræt kan tænkes ind i dagligdagen og i aktiviteterne.