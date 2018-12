Befolkningsboom kalder på bedre infrastruktur

Det er især den trafikale infrastruktur, der skal udbygges, hvis omegnen skal blive en større del af hovedstaden.

Byudvikling I løbet af de næste 15 år flytter 70.000 nye borgere til omegnskommunerne, der savner trafikal opbakning fra staten til at sikre, at infrastrukturen følger med udivklingen.

Af André Bentsen

Der er plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af arbejdspladser. Alene langs den kommende letbane i Ring 3, ved Kildedal Station og Avedøre Holme II planlægges der for etablering af 52.000 nye arbejdspladser.

Tre ud af fire trafikanter i omegnskommunerne pendler dagligt fra arbejde til hjem. Derfor er der brug for massive investeringer i infrastrukturen, hvis der i løbet af de næste 15 år flytter 70.000 nye indbyggere til kommunerne rundt om København.

Derfor er borgmestrene fra Rødovre og 10 andre kommuner omkring København gået sammen om et fælles udspil for, hvordan det kan blive mere attraktivt at investere, arbejde og bo i Danmarks hovedstad i fremtiden.

Annonce

Ifølge den nye lancering er kommunerne i omegnen af København nøglen til at løse de kommende års udfordringer i hovedstadsområdet. Det er i hvert fald hovedbudskabet fra de 11 borgmestre, der er gået sammen på tværs af politiske skel, for at lave et fælles indspark til regeringens kommende strategi for hovedstadsområdet.

”Regeringen har meget fokus på, hvad der sker i Jylland, og har travlt med at tale om udflytning af arbejdspladser, ny Kattegat-forbindelse og give ekstra tilskud til de såkaldte udkantskommuner. I den anden ende af skalaen finder vi København, som skal have havnetunnel, mere metro, og senest har man foreslået at bygge en ny ø, der skal stå færdig om mere end 50 år. Men det løser slet ikke de store udfordringer, som hovedstadsområdet står over for de kommende år. Hvis vi skal have en stærk og velfungerende hovedstad i fremtiden, må regeringen indse, at hovedstaden er mere og andet end Københavns Kommune”, siger borgmester Erik Nielsen (S).

Dobbelt så mange som Lynetteholmen

Han hæfter sig ved, at der de kommende 15 år er planlagt byudvikling i omegnskommunerne, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere. Til sammenligning får Lynetteholmen, der er planlagt til at stå færdig om mere end 50 år, ca. 35.000 indbyggere – altså det halve.

”Det er altafgørende, at der kommer mere sammenhængende trafikløsninger, og at regeringen investerer massivt i udbygning af infrastrukturen – det gælder ikke mindst den offentlige transport i omegnen af København. F.eks. skal vi have metroen til Rødovre, og der skal etableres en Motorring 5, så trafikken fra Sverige og Nordsjælland kan ledes væk fra Motorring 3”, siger Erik Nielsen.

Hovedstadsområdet er ét sammenhængende marked for bolig og beskæftigelse. 3 ud af 4 trafikanter i omegnen pendler dagligt ind og ud af kommunerne. Der er udsigt til, at den trafik sander fuldstændig til i de kommende år. I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsregionen 16,7 mio. persontimer på grund af trængsel, og prognoserne forudser mere end en fordobling til 33,4 mio. timer i 2035.