chrumme I denne uge har der været en ophedet debat, om man skulle forbyde omskæring af drenge. Jeg indrømmer, jeg synes, det er en uskik. Jeg kan bare ikke forstå, hvad forhuden har med tro at gøre.

Af Chrummer

Jeg har diskuteret det lidt med kyndige i religion og for jødernes vedkommende, så handler det om, at en omskåret diller er måden, man genkender en jøde.

Jeg har mødt en del jøder – men jeg har ALDRIG oplevet, at når man hilser på en jøde, at han så ikke stikker hånden frem – men dilleren! Ja, og jeg kommer aldrig i sauna, så mit møde med jødernes dillere må siges at være begrænset. Hvis man virkeligt mente, at man skulle kunne genkende en jøde, skulle man så ikke have valgt at gøre noget andet end at fjerne forhuden? En afhugget finger, en flænge i øret eller en tatovering i panden. HVEM kom på, at det skulle være forhuden af alt den hud der hænger på et mands skelet? Og hvad med de jødiske kvinder?

De har jo ikke rigtigt noget forhud at skære i? Men det er åbenbart ligemeget med at kunne genkende dem.

”Jamen, det er jo en tradition, Chrumme”. Ja, det er sgu meget muligt. Mine gymnasiekammerater og jeg havde også en tradition. Det var at tømme en flaske whiskey på tid for derefter at se, hvem der FØRST endte i politiets varetægt. Undertegnede nåede sammen med to andre at tømme en flaske whiskey på 1,5 minutter, hvorefter undertegnede røg i detentionen julenat. Ja, det var en lortetradition og vi stoppede ret hurtigt med det. Det samme gælder omskæring af drenge. Det er en tradition. Ja, men en lortetradition.

Jeg indrømmer, at efter vi havde drukket 1 flaske whiskey på 1,5 minutter, så kunne vi finde på mange sindsyge ting. Ja, en gang besluttede 2 af os at intimbarbere den 3., da han sanseløst beruset faldt om i sofaen. Men at fjerne hans forhud, det var vi ikke i nærheden af at finde på.

Så jeg ved ikke, hvad fader Abraham havde drukket for et par tusinde år siden, da man fik den idé at skære forhuden af sine sønner, men det har været noget stærkere end whiskey.

Nå, men nu er det snart julefrokosttid igen – så pas på forhuden derude.