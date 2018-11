Vil bruge to milliarder på trafikstøj

Konservative vil afsætte to milliarder til at bekæmpe trafikstøj - måske også på M3.

Trafik Der kan være håb om ro forude for de 8000 boliger i Rødovre, der er ramt af et for højt støjniveau. Nyt forslag fra Det Konservative Folkeparti sender 2 milliarder kroner af sted til at bekæmpe trafikstøj. ”Får vi det, kan vi ikke komme uden om Vestegnen mere,” siger Merete Scheelsbeck (C).

Af André Bentsen

500 mennesker mister hvert år livet på grund af støj og 600 får et slagtilfælde. Nu blander Det Konservative Folkeparti sig også i støjkampen med et forslag om at bruge 2 milliarder kun på at bekæmpe trafikstøjen.

”Det presser rigtig mange på den københavnske vestegn. Vi er et sted, hvor folk kører igennem og der er meget mere brug for en sammenhængende plan end de småbeløb, der har været afsat til støjreduktion på statsvejene hidtil,” siger Merete Scheelsbeck, der var med til at præsentere det nye forslag.

”Der er ikke sat kommuner på de her to milliarder, men jeg håber, at Vestegnen får andel i dem, når vi har prioriteret og kigget på støjmålinger som jo også skal tage højde for jernbanenettet,” siger hun og tilføjer, at hun dog ikke vil øremærke penge til hverken støjdæmpende asfalt på M3 eller støjskærme samme sted.

”Men forslaget er en anerkendelse af den problematik. Støjpolitik er ikke et spørgsmål om infrastruktur. Det er sundhed. Det handler ikke kun om livskvalitet, men om liv,” siger Merete Scheelsbeck, der selv siger hun er heldig at bo i Taastrup sammenlignet med de støjproblemer vi har her.

En af dem, der længe har forsøgt at overdøve støjen fra M3 er den herboende socialdemokrat, Morten Bødskov.

Han hilser forslaget velkommen.

”2 mia. kr. lyder umiddelbart af meget, men skal de fordeles over 14, 15 år på mange kilometer statsvej i de 30 til 40 kommuner som har store støjproblemer, hvad er der så tilbage til Rødovre? Det næste er, at dette et konservativt udspil. Bakker regeringen op?Transportministeren plejer at sige, at der er brug for bredere veje og flere motorveje, og indtil nu har han ikke være en allieret i kampen mod trafikstøjen i og omkring Rødovre,” siger Morten Bødskov skeptisk.

”Da jeg var med til at kæmpe 10 mio. kr. hjem til små 700 meter støjværn langs Motorring 3 ved Tinderhøj Vænge var det en hård kamp, men det lykkedes. Der er brug for mere støjværn langs Motorring 3, ligesom der er brug for støjsvag asfalt på motorvejen og på de andre større veje, der løber gennem Rødovre,” siger Morten Bødskov, der er kritisk over for om de 2 milliarder er nok til at sikre et løft mod støjen fra trafikken og jernbanen, der omkranser Rødovre.