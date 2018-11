Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så var der ungdomsoprør i Rødovre.

Af Chrummer

Jeg ved godt, at jeg i de unges øjne sikkert er en reaktionær gammel idiot. Det var jo også mig, der smed de unge fest-mennesker væk fra Rødovregaard i sommer.

Jeg er ellers stor tilhænger af, at folk skal gøre oprør, når man bliver udsat for urimeligheder. Men at strejke og nedlægge undervisningen, fordi man får noteret fravær for at komme for sent, det havde jeg lidt svært ved at se det urimelige i.

Som en elev udtrykte det: ”Før fik vi 50 procent fravær for at komme for sent. Nu får vi 100 procent fravær. Så gider man jo ikke at komme til timen, når man alligevel bliver noteret for 100 procent fravær!”

Nu skal jeg lige forstå det rigtigt. Du tager bussen i skole. Den er så forsinket, så du kommer 2 minutter for sent og bliver noteret for 100 pct fravær i den time. Du går så ikke ind i klasseværelset. Hvad gør du så? Tager hjem? Sætter dig ned i kantinen?

Det giver vel for fanden ikke mening. Det er jo for fanden DIG, der skal lære noget! Læreren er vel nok -dybest set – skide-ligeglad med, at din plads er tom.

Det tilsvarer jo, at man har købt billet til toget, men man kommer for sent og toget er kørt. Så i stedet for at tage det næste tog så tager du hjem, mens du tænker: Ha, så kan DSB fandme lære det???

De har næppe samme attitude, hvis de kommer for sent til gymnasiefesten: ”Åh nej. Jeg kom 10 minutter for sent. Så gider jeg i hvert fald ikke at være med til festen, så tager jeg bare hjem. Så må de drikke sig fulde UDEN mig og danse og kysse på ham, JEG var forelsket i. Så kan de bare lære det!”

Der var endda en elev som mente, at denne kamp var lige så vigtig som kvindekampen var i 60’erne. Altså at kvinders kamp for ligeløn og retten til abort var lige så vigtig som gynmasieelevers kamp for menneskeretten til at komme for sent – og pjække. Tror nok en enkelt eller to gamle rødstrømper, meget gerne ville give en gratis historielektion – OG en rød knyttet næve mellem øjnene.

En anden elev udtalte, at gymnasiet var hårdt nok i forvejen og man derfor

ikke også skulle presses af at få fravær, hvis man kommer for sent.

Jeg bliver nok nødt til at blive på arbejdsmarkedet, til jeg dør. Jeg skal i hvertfald ikke ende på et plejehjem og være nødt til at skide i bukserne, fordi snothvalpen ikke nåede bussen. Eller få hjertestop i Rødovre Centrum og dø, fordi ambulancechaufføren havde glemt sin madpakke.

Tag jer sammen – eller vi genindfører spanskrøret.