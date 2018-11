Tredje RMB nederlag til SønderjyskE

Morten Andreasen udlignede til 2-2, og skabte ny spænding, i slutningen af kampen mod Sønderjyske. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at vinde det tredje indbyrdes opgør mod SønderjyskE i årets Metal Liga. Det har været tre lige og jævnbyrdige kampe, mod de effektive sønderjyder, der nu har hentet 27 point i de sidste 11 kampe.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod SønderjyskE uden Julius Nyquist, der fortsat er ankelskadet. Dennis Christjansen sidder over.

Rødovres start femmer: Marco Illemann, David Suvanto, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Jonas Sass. Stefan Ridderwall startede i mål.

SønderjyskE har hentet den finske back Christian Silfver fra kriseramte Hvidovre Fighters, og han fik debut i aftenens kamp mod RMB. Den 27-årige finne skal forstærke sønderjydernes forsvar, der i øvrigt, har lukket færrest mål ind i årets Metal Liga.

Annonce

Der var tryk på fra kampens start, og begge hold afsluttede flittigt. Efter seks minutter, lykkedes det SønderjyskEs Phil Marinaccio at passerer Stefan Ridderwall. Kort efter scoringen, fik Rødovre en overtals mulighed, da SønderjyskEs nyerhvervelse Christian Silfver fik to minutter for tripping. Rødovre nåede ikke at få sat sit powerplay op, før Steffen Klarskov fik to minutter for Tripping. Stillingen var fortsat 0-1 til SønderjyskE da de to hold igen var fuldtallige. Så blev det Riku Pitkänens tur til at tage plads i straffeboksen. I samme tid, blev Matthias Asperup ramt af en høj stok i ansigtet, og måtte behandles på isen. Denne forseelse gik forbi dommernes opmærksomhed. ”Tyrene” spillede et suverænt boksplay, og holdt gæsterne fra at komme til afslutninger.

En første periode, med højt tempo og intensitet.

Fra starten af anden periode, erstattede William Rørth, Stefan Ridderwall i Rødovres mål. Tre minutter inde i perioden, fik Morten Andreasen to minutter for en Tripping. Sønderjyske lagde et tungt pres mod Rødovres mål, hvor William Rørth præsterede flere gode redninger. Seks minutter inde i perioden, var det gæsternes tur, til at tage plads i straffeboksen. Det udløste et massivt Rødovre pres. Efter et minut i overtal, spillede Matthias Asperup elegant pucken bag om ryggen til David Suvanto, som hamrede pucken i mål, og udlignede til 1-1. Rødovre fortsatte med at lægge et pres mod gæsternes mål, og det frustrerede tydeligt de SønderjyskEs spillere. Inden perioden sluttede, måtte først Mads O. Lund og derefter Frederik Bjerrum tage plads i straffeboksen. Det nærmeste Rødovre kom en scoring i de to overtalssituationer, var et forsøg af Morten Andreasens på målrammen.

Endnu en periode med højt tempo, hvor hjemmeholdet var mest i puckbesiddelse, og præsterede flest afslutninger.

Rødovre fortsatte med, at have initiativet fra starten af tredje periode. Et halvt minut inde i perioden, fald den første udvisning til SønderjyskE. Inden gæsterne igen var blevet fuldtallige, fik Steffen Klarskov to minutter. Kampens sidste udvisning fik SønderjyskEs Frederik Rasmussen. Det lykkedes ikke for de to hold, at komme frem til scoring i overtal. Spillet vekslede, og der blev spillet i højt tempo. Med seks minutter tilbage af tredje periode, kom SønderjyskEs TJ Moore fri i venstre side, og han lagde pucken op i den ene hjørne, uden chance for William Rørth i Rødovres mål. Et minut senere, udlignede Morten Andreasen på Mads Ellers pasning. Der var fuld fart på og en hektisk slutfase, men det blev ved 2-2 og kampen skulle afgøres i forlænget spilletid, i tre mod tre.

Der var blot spillet fem sekunder, da SønderjyskEs TJ Moore fik frit løb mod William Rørth, og han sendte sikkert pucken i nettet, efter kun fem sekunder i den forlængede spilletid.

Et ærgerligt nederlag til Rødovre, der spillede med stort overskud og intensitet, i en kamp med meget fart og mange gode aktioner foran begge mål.

Rødovre Mighty Bulls spiller lokalopgør i Rødovre Centrum Arena, fredag den 27. november kl. 19:00 mod Hvidovre Fighters.