The boys are back in town

THIN LIZZY: Der bliver selvfølgelig spillet de store Thin Lizzy-hits som Whiskey In The Jar, The Boys Are Back In Town og Dancing In The Moonlight. Og så bliver der også plads til nogle af de mere sjældne og eksotiske sange fra Thin Lizzys store bagkatalog – og sange, som ikke er blevet officielt udgivet. Foto: Jan Perriard Olsen

Koncert Det er ikke altid lige sjovt at være lokaljournalist, men når man får lov til at lave larm for en kombination af sit yndlingssted, sin yndlingsmusik og sin konkurrent, så griber er det altså ren dancing in the moonlight. Der er Thin Lizzy Jam mine damer og herrer.

Af André Bentsen