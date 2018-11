Tennissejrede i ’Golden Tiebreak’

Jonas Schwarz var iskold, da det jævnbyrdige opgør mod Birkerød skulle afgøres i Golden Tiebreak. Foto: Privat

tennis Rødovre Tennisklub spillede uafgjort mod Birkerød hjemme på Rødovre Parkvej, så kampen blev afgjort i Golden Tiebreak og den vandt Jonas Schwarz for hjemmeholdet.

Af Peter Fugl Jensen

Weekendens kamp på hjemmebanen på Rødovre Parkvej blev et sandt drama mellem Rødovre og Birkerød i tennissportens 1. division øst for herrer.

Efter seks kampe var stillingen 3-3 og så skulle opgøret afgøres på Golden Tiebreak.

”Golden Tiebreak svarer til ’Sudden Death’ i andre sportsgrene – altså en afgørelse i overtiden. Vi fik lov til at trække først, fordi vi førte med 8:7 i sætscore efter den ordinære kamp,” forklarer Poul Lundberg Andreasen, der er formand i Rødovre Tennisklub.

Sejrede på ni minutter

I den afgørende Golden Tiebreak mødtes Rødovres unge talent Jonas Schwarz og Birkerøds Frederik Justesen, der i løbet af ni minutter blev besejret med 10-4. Dermed blev det en samlet 4-3 sejr til Rødovre.

”De øvrige kampe i weekenden betyder, Rødovre nu er på 3. pladsen i 1. division øst med 17 points. Topholdet ATK har 19 points og Hillerød 18. Vi skal møde Hillerød i Hillerød den 26. januar, som dermed bliver vores anden topkamp denne vinter,” oplyser Lundberg Andreasen. 2019, der er positivt overrasket, fordi Rødovre har fået så god en start i den stærke 1. division.

I den ordinære kamp vandt Rasmus Schwarz 1. singlen 2-0, Jonas Schwarz 2-1 i 3. singlen og brødrene Schwarz 1. doublen med 2-0.