Tag med BRO sydpå på Black Friday

På fredag vender BRO hjem til Rødovre efter en lang sommer 'sydpå'. Foto: Ian Nielsen

black friday Vi lover, du bliver 'Glad', hvis du tager med Bro sydpå til Black Friday i Rødovre Centrum. PS: Der er også masser af gode tilbud og anden underholdning.

Af André Bentsen

Forårets landeplage i poppens verden, Sydpå med Rødovre-

drengen BRO, runder Black Friday af i centeret.

”Jeg lever lige nu enhver dreng/mands drøm og får lov til at køre, sejle og flyve rundt til diverse steder og optræde foran mange tusinde mennesker. Alt dette er gået i opfyldelse på grund af hårdt arbejde, team-work, en masse gode

hoveder, mine venner, veninder, pladeselskab og alle mine fans,” siger Kevin Andreasen, som er det borgerlige navn bag BRO.

“Jeg oplever mange folk, der siger ‘Husk nu at nyd hvert sekund’. ‘Glem aldrig dine rødder’. ‘Husk hvor du kommer fra’. Og på en måde giver jeg folk ret, men alligevel ikke. Synes ikke der er tid nok til at nyde hvert sekund, for alting går virkelig korrupt stærkt! Altså sygt stærkt! Jeg vil selvfølgelig aldrig glemme, hvor jeg kommer fra, men har heller ikke tid til de ting, jeg havde før i tiden,” siger BRO, der altså heldigvis har tid til Rødovre Centrum og dét, der må betegnes som en slags hjemmebane.

Titelsangen til Paradise Hotel ‘Sydpå’ har, på fire måneder, allerede været streamet mere end 12 millioner gange og toppet hitlisterne, så mon ikke det bliver sjovt i centeret klokken 22 på fredag.

Albert Dyrlund kommer

Fra de sociale medier kommer også Albert Dyrlund, der både stiller op med sange, til en snak og en autograf i centeret på fredag klokken 18 på Festpladsen.

Albert Dyrlund er en af de førende influenser på de sociale medier i Danmark.

Albert giver først en lille koncert med hans iørefaldende sange, hvorefter han gerne hilser på dig.

Er du mere til gode tilbud, så find inspiration på de næste mange sider og gå en tur i centeret på fredag og kig efter procenttegn.