Tabte topkampen

Jonas Schwarz vandt sin singlekamp med 2-0. Foto: Brian Poulsen / arkiv

tennis Rødovre Tennisherrer fulgte i kølvandet på RFC, RHs håndboldherrer og –damer, da de spillede topkamp og det endte med et nederlag til rødovreholdet.

Af Peter Fugl Jensen

Der har desværre ikke været et eneste positiv udfald af en af de fire vaskeægte topopgør, som et rødovrehold har været ude i dette efterår. Heller ikke i weekenden, da Rødovre Tennis Klub tog imod ATK i 1. division. Vinderen af den kamp ville bringe sig alene i divisionen.

Desværre for Rødovre blev det gæsterne fra ATK, der vandt med 2-4, efter to tiebreak nederlag, der altså blev afgørende for kampens udfald. En enkelt tiebreak faldt dog ud til Rødovres fordel, da David Dark Hansen i 2. singlen vandt med 10-6 i det tredje og afgørende sæt.

Men det var altså en tæt kamp mellem de to hold, der leverede flot og spændingsmættet tennis lige til sidste sæt.

ATK topper 1. division ØST med 14 points mod 13 til Rødovre på andenpladsen.

Singleresultater:

HS1: Rasmus Schwarz – Bartosz Terczynski – 1:2: 6:4, 0:6, 6:10

HS2: David Dark Hansen – Thomas Leth Jensen – 2:1: 2:6, 7:5, 10:6

HS3: Jonas Schwarz – Stefan Risager – 2:0: 6:2, 7:5

HS4: Marcin Gosieniecki – Peter Elsborg – 1:2: 6:3, 5:7, 8:10

Tre af kampene gik i match tiebreak, hvor ATK vandt de to.

Doublerne endte således:

HD1: Rasmus & Jonas – Bartosz & Thomas – 0:2: 0:6, 2:6

HD 2: David & Marcin – Stefan & Peter – 1:2: 4:6, 7:5, 6:10