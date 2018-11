Syv måls sejr til RHs damer

RHs Stinne Strøjr lukkede kun tre mål ind i første halvleg, i kampen mod AB Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter sidste uges nederlag til Lyngby, kom Rødovres håndbolddamer igen på sejrskurs. Efter en forfærdelig første halvleg, fandt RH en bedre rytme i anden halvleg, og vandt sikker 22-15 over AB.

Af Flemming Haag

Til kampen mod AB, stillede RH op med en smal trup på kun ni spillere, da playmaker Ine Oldeide er ude med en skulderskadet og Amalie Rasmussen med en knæskade.

Det var en forfærdelig første halvleg de to hold leverede. Der var ikke meget der fungerede, og der blev spillet med en høj fejlprocent, og begge hold var uskarpe. RH var foran3-1 efter tyve minutter og 5-3 fem minutter før pausen. Med to scoringer af Line Kejser i halvlegens sidste fem minutter, kunne RH gå til pause med de sjældne pausecifre 7-3.

Det mest positive fra første halvleg, var RHs kompakte forsvar, og gode redninger af Stinne Strøjr i målet.

De to hold havde godt af en pause, og kom angrebsmæssigt, noget bedre med fra starten af anden halvleg. Med skiftende scoringer, var stillingen 12-8 ti minutter inde i anden halvleg. De to holds forsvar stod mere på hælene i anden halvleg, og det gav nogle forholdsvis lette scoringer. Med to scoringer af Maria Breddam og en enkelt scoring af Sarah Kaiser og Line Kaiser, var RH foran 16-10 midt i halvlegen. Så fik RH en udvisning, og gæsterne fik med to scoringer, reduceret til 16-12 hvor der resterede ti minutter af kampen.

Katrine Clasen med to scoringer og en enkelt scoring af Sarah Kaiser, blev det 19-12, inden RH fik endnu en udvisning. Anna Jagd fik scoret i undertal til 20-13 og stillingen var 20-14 da RH igen blev fuldtallige, fem minutter før slutfløjt.

Katrine Clasen og Hannah Jørgensen, øgede til 22-14 kort før tid, inden gæsternes topscorer Katrine K. Andersen med sin ottende scoring, reducerede til slutresultatet 22-15.

RHs damer kom på sporet igen, efter sidste weekends nederlag til Lyngby. Der var ikke meget der fungerede i første halvleg, men der kom mere gang i RHs spil efter pausen, uden at komme op på det niveau, som er set i de tidligere kampe.

Det var mærkbart, at playmaker Ine Oldeide ikke var med til, at styre angrebsspillet.

Rødovres håndbolddamer spiller igen lørdag den 17. november kl. 16:30, mod Ajax i Bavnehøj Arena.