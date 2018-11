Steffen Klarskov ”Det er et krav at vi får tre point

Steffen Klarskov, var skuffet over nederlaget til SønderjyskE. Foto: Ian Nielsen

Ishockey En tydeligt skuffet Steffen Klarskov, sagde efter nederlaget mod SønderjyskE. ”Lige nu er det skuffelsen der overskygger næste uges præstationer, men det er et krav, at vi får tre point på tirsdag”.

Af Flemming Haag

Det var en tydelig skuffet Steffen Klarskov, som Rødovre Lokal Nyt talte med efter kampen mod SønderjyskE.

Om kampen mod SønderjyskE siger Steffen Klarskov.

”Sønderjyske de finder en måde at vinde, og det formår vi ikke desværre. De finder vejen hvor vi ikke finder den, det er skuffende når vi er med i alle de tre kampe, men vi har tabt dem alligevel. I dag får vi et point, men vi føler vi fortjener mere mod SønderjyskE. Vi skal scorer når vi har momentum og det gør vi ikke, og det skulle vi også have gjort i tirsdags. Vi holder døren på klem for dem, og de tager chancen når den kommer”.

Hvordan ser du frem til kampen mod Hvidovre på tirsdag?

”Nu skal jeg lige hjem og ryste den her kamp af. Selvfølgelig er det ekstremt vigtigt, hvordan tabellen ser ud efter kampene i næste uge. Jeg ser selvfølgelig frem til kampen mod Hvidovre på tirsdag, når jeg får rystet det her af mig, lige nu er det skuffelsen der overskygger næste uges præstationer”, siger Steffen Klarskov og fortsætter”. Det er et krav at vi får tre point på tirsdag, det er det vi satser på”.