Sporten kort skrevet

Avartas U19 fejret oprykningen til Øst 1 med et holdbillede. Foto: Privat

sporten kort Lørdag er der topopgør i Rødovre Tennishal, Avartas U19 rykkede op i Øst 1, den 16-årige Izabella Børner Løngreen fra Islev dansede sig til sølv samt bronze og så var Rødovres supersværvægter Thomas Vinter igen i ringen.

Af Peter Fugl Jensen

Oprykning for Avartas U19

Avartas U19 spilledede i weekenden mod Lyngby. Det var dog ikke en specielt velspillet kamp, men det så trænere og spillere fra Avarta stort på, da de vandt med 3–2 og sikrede sig kredsmesterskabet, 1. pladsen samt oprykning til Øst 1.

Drengene og teamet omkring holdet, cheftræner Marc Brendle, assistenttræner Mike Aldrik og holdleder Anne Johansen, får dog ikke lov at nyde oprykningen særlig længe. På torsdag klokken 19 spiller holdet nemlig pokalkamp mod FCKs Liga hold. Det sker i Espelunden.

Avartas U19 er en talentfuld årgang, som klubben venter sig meget af i løbet af nogle år.

Annonce

Spillerne har i efteråret 2018 været en væsentlig årsag til, at Avartas serie 1 hold leverede nogle flotte kampe, efter den store åreladning af spillere og trænere, der valgte andre græsgange i sensommeren.

Medaljer til rødovrepige

Den 16-årige rødovrepige Izabella Børner Løngreen kom hjem med sølv og bronze fra weekendens International Open Disco i Køge.

Izabella Børner Løngreen dansede både sølv og bronze hjem til Islev, hvor hun bor, da hun i weekenden deltog i turneringen International Open Disco 2018 i Rishøj hallen i Køg, med deltagelse af dansere fra hele Danmark.



Sølvet vandt Izabella Børner Løngreen, billedet, med sin duo-partner Emma Sofie Riber Bentzen i Disco Duo Ungdom Star, mens det blev til bronze i Disco Solo Ungdom Star, hvilket var til stor glæde for trænerstaben hos Vivis Dans i Herlev, hvor Izabella til daglig træner.

Tre kampe – tre sejre

Rødovre Bokseklub var i weekenden til stævne i Nyborg, hvor Bastionen dannede en flot kulisse om stævnet, hvor Rødovre havde tre boksere med.

”Først i ringen var Cristian Stanca i U19 klasen. Han måtte bokse en vægtklasse højere end han plejer. Men det skræmte ikke Christian, da modstanderen fra BK Ringen Odense var til stående tælling to gange allerede i 1. omgang. Christians evigt hårdtarbejdende indstilling gav pote med et hårdt pres i alle tre omgange og han vandt enstemmigt guld,” fortæller træner Stuart Watson. Han fortsætter om sin bokser i ringen:

”Det var Mamado Dossa, som mødte en meget stærk og erfaren bokser fra engelske Brighton. Det var en tæt og intensiv kamp for begge boksere, men ’Mamma’ endte fortjent med guld om halsen og endnu engang var det med enstemmig beslutning fra dommerne.”

Mamado Dossa jubler, da han bliver udråbt som vinder over en stærk britte.

Rodet kamp endte med Vintersejr

Rødovres supersværvægter Thomas Vinter var allerede i denne weekend klar til en ny opgave. Denne gang var modstanderen en lokal fra Nyborg Bokseklub, men hjemmebanen hjalp ikke Vinters modstander.

”Det var en rodet kamp, men Thomas tog kontrol til sidst og stoppede sin modstander i 3. og sidste omgang. Det var sidste punkt på en fantastisk aften med god stemning. Men jeg må også rose mine øvrige boksere fra klubben, der tog turen til Nyborg for at bakke op om deres tre klubkammerater,” slutter Stuart Watson.

Topopgør på lørdag

Rødovre Tennisklub har fået en forrygende start på sæsonen med to storsejre i de to første runder. Senest blev Ryvang ofre for Rødovres stærke herrehold i 1. division, der vandt sikkert med 6-0.

”Pt. har vi nok klubbens hidtil stærkeste opstilling på herresiden,” siger formand Poul Lundberg Andreasen, der ser frem til lørdagens kamp mod ubesejrede Arbejdernes Tennis Klub (ATK), der har hjemmebane på genforeningspladsen i København.

”Vi har fået en start på sæsonen over al forventning, så der er topopgør mod ATK i Rødovre Tennishal på lørdag med start klokken 13.30,” siger tennisformanden, der håber på stor opbakning.

”Vi kan i hvert fald byde på god tennis på højt niveau.”

Rødovres hold består af:

Rasmus Schwarz, der har været på toppen i holdturneringen i snart 10 år,

Marcin Gosieniecki, som netop har rundet 10 år som spillende træner i klubben og har fundet sin anden ungdom spillemæssigt,

Det unge talent Jonas Schwarz, der fortsat øger sit niveau og bliver stadig mere stabil i sit spil.

Rødovre stiller for 3. gang med David Dark Hansen, der er flyttet til klubben fra netop ATK, hvor der ikke altid var plads til ham på ATKs førstehold. Spændende at se, hvordan han klarer sig mod de forhenværende klubkammerater. Indtil nu har han været solid og vundet de 4 kampe, han har stillet op til.

Hvis et hold får en stor sejr ud af kampen, dvs. vinder med cifre som 6:0 eller 5:1, kan dette få afgørende betydning for, hvem der til foråret spiller om oprykning til elitedivisionen.