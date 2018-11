Skift mødelokalet ud og få mere effektive møder

SPONSORERET INDHOLD Er du erhvervsdrivende, og holder du ofte eller indimellem et møde? Så ved du også, at udbyttet af møder kan svinge utroligt meget. Én af de ting som du aktivt kan gøre for at få et bedre mødeudbytte, er at skifte jeres almindelige mødelokale ud med et andet. Dette vil være med til at give mødedeltagerene ny inspiration og fornyet tankegang.

Albert Einstein sagde engang:

”We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”

Selvom den gode Einsten nok ikke tænkte på inspiration og nye tanker i en mødesituation da han sagde de berømte ord, så gælder den samme tankegang ikke desto mindre for møder også.

Når I flytter jer fysisk ud af jeres vante rammer til andre spændende lokationer, så vil jeres hjerne få en masse nye indtryk og I vil hurtigt opdage, at der dukker en masse nye tanker og idéer op til mødet.

Disse nye tanker og idéer vil uden tvivl gavne jeres virksomhed og I vil finde ud af, at udbyttet af jeres investering i mødet bliver væsentligt bedre end hvis I holder det i jeres vante mødelokalet.

Effektive møder og sjov teambuilding går hånd-i-hånd

Når I har besluttet jer for, at en udskiftning af mødelokalet er det rigtige at gøre, så kan i optimere jeres udbytte yderligere ved at arrangere nogle sjove teambuildingøvelser for mødedeltagerne.

Nogle mennesker bliver skrækslagne når de hører ordet teambuilding, men dette er helt uden grund, hvis I sørger for kun at lave øvelser der ikke er grænseoverskridende. I kan f.eks. prøve de utrolig populære Breakout Rooms, og se hvordan jeres team samarbejder under et tidspres.

Hvis du ønsker en udbyder af mødelokaler, hvor I har mulighed for både teambuilding, BreakoutRoom og god forplejning, så har SuperEvent lige åbnet en afdeling med mødefaciliteter på Amaliegade i København K.

Vil I hellere blive i Rødovre, så har SuperEvent også stadig mødefaciliteter, teambuilding, BreakoutRooms og de klassiske FunEvents i hovedafdelingen på Tæbyvej 3 i Rødovre.