Skidt start endte med god afslutning

fodbold Avarta fik en katastrofe start på sæsonen, hvor de første kampe blev tabt og det hele så sort ud. Nu er der spillet 16 kampe og Avarta sluttede efterårssæsonen af med en stime på otte kampe i træk uden nederlag. Peter Benjaminsens tropper har fire point op til top 6, inden de sidste seks kampe spilles i foråret. Vi har evalueret efteråret med cheftræner Benjaminsen og midtbaneslidderen Emil Thomsen.

Af Mike Hjulmand

Sidste sæson sluttede på en rigtig skidt måde for Avarta med en masse nederlag, tabte point og uden at vinde. Denne sæson begyndte på samme vis og de negative tanker hobede sig op hos fansene, men heldigvis for spillere, trænere og fans er det en helt anden melodi for Avarta i dag.

”I starten af sæsonen var det som om, vi ikke troede på det. Hvis bolden blev sparket op, så løb vi ikke efter den, fordi den enkelte tænkte – jeg får alligevel ikke bolden,” siger Emil Thomsen. Han fortsætter:

”Modsat nu, der jagter vi alle bolde og der tænkes – det kan være bolden falder ned til mig og jeg scorer.”

”Troen på tingene er altafgørende og den tro har vi virkelig fået,” lyder det fra Avartas centrale midtbane spiller, Emil Thomsen.

Emil Thomsen er en vigtig brik sammen med Saban Özdogan på Avartas centrale midtbane.

Ny på trænerposten

Det var en helt ny mand, der overtog trænerposten i Avarta efter afgangen af Benny Gall. Peter Benjaminsen havde aldrig været i trænersædet før, men fik den store tillid fra klubben og i dag har det vist sig som en god beslutning.

Benjaminsen har fået holdet tilbage på rette kurs, men det har ikke været uden problemer.

”Det har været lidt af en rutsjebanetur dette efterår. Jeg tror, det gav rigtig meget, den modgang vi havde i starten, som også kom lidt i kølvandet fra den tidligere sæson. Personligt er jeg glad for, at det vi har forsøgt at få indført, er kommet til at virke og så har vi ikke mindst set ud som et rigtig fodboldhold her i slutningen af sæsonen,” siger cheftræner, Peter Benjaminsen.

En sæson delt i to

En efterårssæson, der har været som nat og dag for Avarta, en rigtig skidt start er blevet afløst af en stime med en god pointhøst.

”Sæsonen er delt i to, vil jeg sige. Jeg er meget tilfreds med det udtryk, vi har haft i anden del af sæsonen. Jeg er ked af, at det tog så lang tid at få det vendt, men vi går på ferie med en god følelse og der er ikke mange hold i rækken, der ikke har tabt de sidste otte kampe,” lyder det fra Benjaminsen.

Jagten sat ind

Målet for forårets kampe er klar for Avarta. De vil med, hvor det er sjovt og hvor de møder den stærkeste modstand.

”Vi skal ud og jagte den plads i top 6, det er klart. Vi har lagt noget afstand til bunden og det altafgørende mål er at komme op og hente de andre, der er lidt foran os,” fortæller cheftræneren.

Første opgave for Avarta i foråret bliver søndag den 10. marts på hjemmebane klokken 13, når Brønshøj gæster Espelunden.