Sikker ni måls sejr til RHs damer

Amalie Rasmussen var en sikker straffekast skytte i 16-25 sejren over Ajax København. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovres håndbolddamer, fortsætter med at imponerer. Lørdag blev det til en sikker sejr på 16-25 ude, over HTH Liga reserverne fra Ajax København, i Bavnehøj Arena.

Af Flemming Haag

Det blev en jævnbyrdig første halvleg, hvor RH kunne gå til pause med en 9-10 føring.

Rødovre kom bedst ud til 2. halvleg, og førte 11-14 efter ti minutter. Ajax kom tilbage, og fik reduceret til 13-14. Med en fornuftig defensiv, og et disciplineret angrebsspil, hvor bolden blev flyttet godt rundt, fulgt op af flotte scoringer, øgede Rødovre til 13-19 hvor der var spillet tyve minutter. RH fortsatte med at have kontrol, og øgede til 15-23 hvor der resterede tre minutter af kampen. Hjemmeholdet fik reduceret til 16-23 men med scoring af Sarah Kejser og Anne Jagd i slutminutterne til stillingen 16-25, blev det til endnu en imponerende sejr, til RHs damer.

Efter sejren over Ajax København, ligger Rødovre fortsat på anden pladsen, med 16 point for 9 kampe.

Lørdag den 24. november kl. 14:45, møder Rødovres damer Herlev/Hjorten i Rødovre Stadionhal.