Rødovre Stadionhal får helt ny omklædningsbygning

Den store omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal på Elstedvej skal rives ned og bygges op på ny. Foto: Brian Poulsen

gå glad i bad Kommunalbestyrelsen har godkendt en plan, der skal give helt nye omklædningsmulig- heder i Stadionhallen.

Af Christian Valsted

Betydelige sætningsskader og almindelig slitage er to af grundene til, at Rødovre Kommune vælger at rive den store omklædningsbygning ned i Rødovre Stadionhal på Elstedvej og erstatte den med en helt ny.

Den nye bygning vil blive opført præcis samme sted og vil med sine 433 m2 få plads til syv omklædningsrum med hver sit baderum og toilet.

Opsætter pavilloner

Nedrivningen og det efterfølgende byggeri forventes at gå i gang til marts næste år og ifølge tidsplanen vil de mange idrætsudøvere kunne gå glade i bad til december måned næste år.

Der er afsat knap 12 millioner kroner til projektet. Rødovre Kommune oplyser, at der, under byggeriet, etableres fem midlertidige omklædningsrum i pavilloner, som vil blive placeret på parkeringsarealet vest for den nye hal.