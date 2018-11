Rødovre FC tabte topkamp i overtid

To scoringer af Andreas Kleczewski, var ikke nok til sejr over Benløse FC. Foto: Brian Poulsen

Floorball Efter et tæt opgør, hvor Benløse FC udlignede til 3-3 fem sekunder før tid, måtte de to hold ud i forlængelse. Benløse FC scorede det afgørende mål, fem minutter inde i den forlængede spilletid, og vandt 4-3.

Af Flemming Haag

Rødovre FC spillede fredag aften topkamp mod Benløse FC i Ringsted-Hallen. Inden aftenens kamp, lå Rødovre FC på anden pladsen med 15 point, et point foran Benløse FC på tredje pladsen.

Efter et tæt opgør, hvor Benløse FC udlignede til 3-3 fem sekunder før tid, måtte de to hold ud i forlængelse. Benløse FC scorede det afgørende mål, fem minutter inde i den forlængede spilletid, og vandt 4-3.

Om kampen siger Rødovre FCs sportschef Esben Larsen. ”En meget lige første periode, hvor de to hold ser hinanden an. Efter fire minutters spil, bringer Andreas Kleczewski, på en pasning fra Jannik Trolle, Rødovre foran 0-1 i powerplay.

Rødovre var spilstyrende i første halvdel af perioden, men Benløse tager over, og får fortjent udlignet til 1-1, som er stillingen efter første periode.

Annonce

Rødovres keeper Mike Trolle leverede spil på højt plan” siger Espen Larsen, og fortsætter.

”Fem minutter inde i anden halvleg, sender Jeppe Juhl Justesen en pasning til Nicolai Børner, som alene med Benløses keeper, sender bolden i mål. Benløse er lidt mere i boldbesiddelse, men laver mange opspilsfejl. Rødovre tilspiller sig tre store chancer, men hjemmeholdets målmand leverede nogle gode redninger. En rigtig god periode, med virkelig højt tempo, hvor Rødovre kunne gå til pause foran 1-2”.

Vi kommer hurtigt foran 1-3 i starten af tredje periode, siger Esben Larsen. ”Benløse får kæmpet sig tilbage, og får udlignet til 3-3 med fem sekunder tilbage af kampen.

I overtiden scorer Benløse det afgørende mål, og vinder den fantastiske kamp, som kunne være gået begge veje. Stor ros til de to hold, for en fantastisk kamp”, slutter Esben Larsen.

Rødovre FC spiller igen, lørdag den 17. november kl. 15:00 mod Vanløse Floorball, i Rødovre Stadionhal.