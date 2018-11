RMB vandt lokalopgør i overtid

Matthias Asperup sikrede RMB sejren i den forlængede spilletid over Hvidovre Fighters. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt 3-2 over Hvidovre Fighters, i en kamp der manglede den nødvendige tænding, der normalt kendetegner lokalopgøret mellem de to hold.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Hvidovre Fighters uden Julius Nyquist, der fortsat er plaget af en skadet ankel og Mads Eller.

Rødovres start femmer: Marco Illemann, David Suvanto, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Andre Pison. Stefan Ridderwall startede i mål.

Efter en lige start på kampen, uden de store afslutninger. Efter fem minutter, forsøgte Hvidovres Magnus Molge sig fra venstre side, og han lagde ugenert pucken op i det ene målhjørne. Midt i perioden fik Hvidovres Rasmus Hansen to minutter i straffeboksen. Efter et halvt minut i powerplay, sendte Steffen Klarskov et forsøg på overliggeren, Nicklas Carlsen fulgte op, og sendte pucken i mål til stillingen 1-1.

Efter scoringen fik Rødovre mere fart på skøjterne, og havde flere nærgående forsøg. Andre Pison fik to minutter for Holding seks minutter inden pausen, og et minut senere, fik Hvidovres Rasmus Heine to minutter for Slashing. Der blev spillet fire mod fire i et minut, men ingen afslutninger. Umiddelbart inden pausen fik Stefan Ridderwall to minutter for Tripping, og Rødovre sluttede første periode i undertal.

En første periode i et moderat tempo, uden den store tænding. Rødovre havde lidt overvægt i spil og chancer, hvor Matthias Asperup og Lasse Mortensen var tæt på at få scoret.

Annonce

Rødovre startede anden periode i undertal, og var netop blevet fuldtallige, da Hvidovre kom på 1-2 i en situation, hvor Rødovres defensiv så skidt ud, og så kunne Hvidovres Magnus Molge umarkeret sende pucken i mål.

Seks minutter inde i perioden, fik Kasper Jensen en tur i straffeboksen for en Tripping. Rødovre spillede et sikkert boksplay og Hvidovre fik ikke spillet sig frem til afslutninger. Hvidovre havde efterfølgende det spillemæssigt overtag, uden at tilspille sig de store scoringsmuligheder. Tre minutter inden periodepausen, måtte Kasper Jensen igen tage plads i straffeboksen. Det lykkedes ikke Hvidovre, at spille sig frem til chancer.

Endnu en periode uden intensitet. Begge hold spiller uden den helt store tænding, og skaber for få chancer. Rødovres Matthias Asperup og Rasmus Astrup havde de bedste muligheder for hjemmeholdet i anden periode.

Rødovre fik en powerplay mulig fra starten af tredje periode. Det blev til gode afslutninger fra Steffen Klarskov og Nicklas Carlsen, men ingen scoring. Få sekunder efter at Hvidovre igen var fuldtallige, lagde Rasmus Astrup en pasning til Nicklas Carlsen tæt under mål, og han sendte pucken i nettet til stillingen 2-2 fem minutter inde i tredje periode.

Efter scoringen, lagde Rødovre et massivt pres i Hvidovres zone. Midt i perioden fik Rødovre en mulighed i overtal, og her havde Sebastian Bergholt to gode forsøg, men uden resultat. Begge hold fik i slutfasen en udvisning, uden at det lykkedes, at få den afgørende scoring.

Kampen skulle ud i fem minutters forlængelse i spil tre mod tre. Der var kun spillet et minut og fyrre sekunder, af den forlængede spilletid, da Matthias Asperup alene med Emil Jidskog, sendte pucken sikkert i nettet, til en fortjent 3-2 sejr til Mighty Bulls.

En tredje periode, hvor Rødovre var spilstyrende, og spillede sig frem til flere gode muligheder, men Emil Jidskog i Hvidovre mål, præsterede flere gode redninger. Generelt set, var det en rodet kamp, hvor der blev spillet uden den tænding, der bør være i et lokalopgør.

Rødovre Mighty Bulls spiller næste kamp ude mod Sønderjyske, tirsdag den 20. november.

Fredag den 23. november kl. 20:00 kommer SønderjyskE på besøg i Rødovre Centrum Arena, hvor der er gratis adgang.