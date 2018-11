RMB nederlag på Heden efter straffeslag

Andre Pison udlignede til 2-2 i slutningen af anden periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter 2-2 i ordinær spilletid, tabte Rødovre 2-3 til Herning Blue Fox efter straffeslag. Rødovre blev ramt af fire udvisninger på fem minutter midt i anden periode, og det straffede Herning med to scoringer i powerplay.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Herning Blue Fox uden Mads Eller, der fortsat er skadet og Stefan Ridderwall.

Rødovres start femmer: Marco Illemann, David Suvanto, Andre Pison, Steffen Klarskov og Riku Pitkänen. William Rørth startede i mål, og Nicolaj Høgfeldt Larsen var backup for William Rørth.

Herning Blue Fox åbner en ny renoveret udgave af Kvik Hockey Arena fredag aften, når Rødovre Mighty Bulls kommer på besøg. Midtjyderne har hidtil i denne sæson, spillet sine hjemmekampe i Silkeborg.

Rødovre fik en god mulighed fra kampens start, da Hernings Daniel K. Nielsen fik to minutter for Slashing, efter halvandet minut. Rødovre fik ikke udbytte af overtalssituationen, men fik endnu en mulighed i spil 5 mod 4, efter seks minutters spil. Et minut senere fik Herning sin tredje udvisning, og Rødovre spillede 5 mod 3. I samme sekund som Herning blev fire spillere, lykkedes det for Matthias Asperup at sende pucken i nettet, hvor der var spillet otte minutter. Herning fik et minut efter Rødovres scoring sin udvisning nummer fire, men ingen scoring i Powerplay. Så blev det Rødovres tur til, at tage plads i straffeboksen, da Andre Pison fik to minutter for Tripping. Efter et halvt minut i undertal, fik Hernings Anders Poulsen udlignet til 1-1. Var Herning hårdt ramt af udvisninger i periodens første halvdel, så stod Rødovre for tur i periodens anden halvdel. Efter fjorten minutter, fik Kasper Jensen 10+2 minutter for Boarding. To minutter senere, fik Dennis Christjansen to minutter for Interference, og David Suvanto to minutter for Tripping, et halvt minut senere, og Rødovre måtte spille i undertal 3 mod 5. Der gik kun 12 sekunder, da Hernings Kim Strömberg scorede til 2-1. Det blev nogle dyre udvisninger for Rødovre, da Herning scorede begge deres mål i overtal.

Fire udvisninger til hvert hold i første periode, og blot tre minutter inde i anden periode, faldt den næste udvisning, da Herning fik to minutter for, at have for mange spillere på isen. Efter de to minutters powerplay, var stillingen fortsat 2-1 til Herning. Syv minutter inde i anden periode, lykkedes det for Rødovre at få udlignet, da Andre Pison, sendte pucken i nettet på Steffen Klarskovs pasning. Det blev den eneste scoring i anden periode, og de to hold kunne gå til pause med stillingen 2-2, og der var lagt op til en spændende tredje periode.

Tredje periode endte 0-0, og kampen skulle afgøres i forlængelse i spil 3 mod 3. Der blev ikke scoret i overtiden, så kampen skal afgøres på straffeslag. Det blev Hernings Daniel K. Nielsen der blev matchvinder, da han scorede det afgørende mål, i en tæt og jævnbyrdig kamp.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen, tirsdag den 13. november kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena, mod Herlev Eagles.