RMB blev slået af effektivt jysk powerplay

Andre Pison sendte Rødovre på sejrskurs mod SønderjyskE med sin scoring efter et minut. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls tabte 4-2 til SønderjyskE, der afgjorde kampen på effektivt powerplay i tredje periode, hvor Mighty Bulls fik tre udvisninger, der alle blev straffet. RMB har mulighed for at revancherer nederlaget, når de to hold mødes i Rødovre Centrum Arena på fredag.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod SønderjyskE uden Julius Nyquist, der fortsat ankelskade, og Thomas Olsen.

Rødovres start femmer: Marco Illemann, David Suvanto, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Jonas Sass. Stefan Ridderwall startede i mål.

Mads Eller fik efter en længere skadespause, sæsondebut i kampen mod SønderjyskE.

Annonce

Rødovre fik en god start, da Andre Pison sendte pucken i mål, da der var spillet halvandet minut. Midt i perioden, fik SønderjyskEs Daniel K, Hansen to minutter for Interference. Rødovre fik ikke scoret i overtalssituationen.

En jævnbyrdig første periode, hvor skudstatistikken endte 6-6.

Der var kun spillet et halvt minut af anden periode, da Rødovres Riku Pitkänen fik to minutter, for Hooking. Rødovre klarede frisag i boksplay.

Ti minutter inde i anden periode, udlignede Sønderjyskes Anders Førster uassisteret. Seks sekunder inden periodepausen, fik SønderjyskEs Frederik Bjerrum to minutter for Interference, og Rødovre starter tredje periode i powerplay.

Stillingen var fortsat 1-1, efter Rødovres powerplay i starten af tredje periode. Tre minutter inde i perioden, fik Kasper Jensen 2+2 minutters straf for høj stok. Efter et minut i powerplay, kom SønderjyskE foran 2-1 på mål af Martin Eskildsen. Rødovre fortsatte med at spille i undertal. Inden Kasper Jensens straf var udløbet, blev det til endnu en Sønderjysk powerplay scoring til stillingen 3-1.

Rødovre fik en ny overtals mulighed, to minutter efter SønderjyskEs 3-1 scoring, men ingen reducering. SønderjyskE var netop blevet fuldtallige, da de blev ramt af endnu en udvisning, men igen, ingen Rødovre reducering.

Så blev det Mads Ellers tur til at tage en tur i straffeboksen, for en slashing. SønderjyskE viste igen effektivitet, med den tredje powerplay scoring, til stillingen 4-1, hvor der resterede fem minutter af tredje periode.

I tiden 56:40 får SønderjyskE en udvisning. Rødovre tager Time Out. Efter otte sekunders powerplay, reducerer Steffen Klarskov til 4-2.

I slutfasen, tog Rødovre Stefan Ridderwall ud, og blev erstattet af en markspiller, men der blev ikke scoret yderligere.

Rødovre vandt skudstatistikken 22-29, men tabte kampen 4-2. De seks udvisningsminutter Rødovre fik i tredje periode blev afgørende, da SønderjyskE var uhyre effektive i powerplay, med tre scoringer.

De to hold mødes igen fredag den 23. november kl. 20:00 i Rødovre Centrum Arena, hvor der er fri entre til kampen.