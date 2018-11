Risager og den sorte tornado

Thorbjørn Risager, i midten, & The Black Tornado giver koncert i Kulturhuset Viften torsdag i næste uge. Foto: Søren Rønholt

koncert Thorbjørn Risager er ferm med en guitar i hånden og lyder som Ray Charles og Bob Seger, når han synger. På næste torsdag kan han opleves i kulturhuset med sit otte mand store band ’The black Tornado’.

Af Christian Valsted

Navnet Thorbjørn Risager siger måske ikke de fleste noget, men den danske musiker har en stemme, der har gjort ham til en god eksportsucces, selvom publikum, i de fleste af de 21 lande bandet har spillet i, stadig ikke kan udtale sangerens navn.

På scenen svinger Thorbjørn Risager taktstokken, men han er stærkt afhængig af det stramme hårdt swingende ‘The Black Tornado’, der kun har skiftet to medlemmer siden opstarten i 2003. Selvom det er Thorbjørn, der skriver det meste materiale, er det ‘Tornadoen’ der ælter, former og skaber arrangementet i øvelokalet på Vesterbro. Uden klichéer, men med dybe referencer og rødder skabes musikken med stor variation.

Thorbjørn Risager er en anerkendte blues-sanger og efter sigende spiller han guitar som djævlen selv.

Hvordan koncerten kommer til at løbe af stablen, kan du se og ikke mindst høre i Viften torsdag den 15. november klokken 20.