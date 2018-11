RHs håndboldherrer vandt topkamp efter hektisk afslutning

Der blev taget godt fat i de to forsvar, da RH vandt den vigtige topkamp mod FIF. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Der var drama, og fuld valuta for pengene i en højdramatisk håndboldkamp, da RHs herrer vandt en vigtig topkamp mod FIF, efter et jævnbyrdigt opgør, der endte i en fuldstændig vanvittig og hektisk afslutning, på en spændende og underholdende håndboldkamp.

Af Flemming Haag

Der var topkamp i herrernes 3. division, da Rødovre HK og FIF mødtes i Rødovre Stadionhal lørdag eftermiddag. Der var fart på fra start, men med få scoringer, da de to keepere viste højt niveau fra start. Efter fem minutters spil, havde Jacob Bønnelykke bragt hjemmeholdet foran 2-1, og Ask Kristoffersen øgede til 3-1. Så fik Rødovre en god periode, hvor Lasse Sørensen i Rødovres mål viste højt niveau, og Jonas Orby, Jacob Bønnelykke og Ask Kristoffersen øgede til 6-2, hvor der var spillet elleve minutter. Rødovre brændte et straffekast, og FIF fik reduceret til 6-4 midt i halvlegen.

Ask Kristoffersen øgede til 7-4 og Matias Nielsen til 8-5 inden FIF fik reduceret til 8-7. Rødovre brændte endnu et straffekast, men Jacob Bønnelykke fik med sin fjerde scoring, øget til 9-7, hvor der var spillet tyve minutter.

Det var fortsat tæt, og der blev vist mange gode aktioner af de to hold. Fem minutter inden pausen, var stillingen 11-10. Ditlev Sjøgren øgede til 12-10, FIF fik reduceret til 12-11 inden Jacob Bønnelykke, Matias Nielsen og Ditlev Sjøgren øgede til pausestillingen 15-11.

En første halvleg med højt tempo og intensitet, hvor de to forsvar spillede med stor fysik og de to hold havde stor kvalitet i afslutningerne.

Matias Nielsen åbner anden halvleg med en scoring, og en fem måls føring på 16-11. Så får RH en udvisning, og gæsterne reducerer til 16-13. Lasse Sørensen tager et straffekast, og Ask Kristoffersen øger til 17-13. Alexander Hansen scorer fra fløjen til 18-14 og FIF reducerer til 18-16 inden Ditlev Sjøgren gør det til 19-16 ti minutter inde i anden halvleg. Med sin femte scoring, øger Ask Kristoffersen til 20-17, inden Rødovre får problemer med, at tilspille sig de helt store chancer. FIF får udlignet til 20-20, hvor der resterer femten minutter af kampen.

Matias Nielsen til 21-20 og Ask Kristoffersen til 22-21. FIF udligner til 22-22 på straffekast og kommer med to scoringer, foran 22-24 med ti minutter tilbage af kampen. Matias Nielsen og Jacob Bønnelykke for udlignet til 24-24. Så får RH en udvisning, men Jacob Bønnelykke bringer i undertal, Rødovre foran 25-24. Jonas Orby øger til 26-24 på straffekast, men FIF kommer tilbage og får reduceret 26-25 med fire minutter tilbage, og kampen er fuldstændig åben. Med et elegant lob fra fløjen af Ditlev Sjøgren, bliver det 27-25, men FIF får reduceret til 27-26. Vanvittigt spændende, og en hektisk slutfase. Matias Nielsen til 28-26 og Andreas Mittet til 29-27 med et minut tilbage. FIF får reduceret til 29-28 på straffekast, inden Matias Nielsen lukker kampen med sin ottende scoring, til 30-28 kort før tid. FIF får i slutsekunderne, reducerer til slutresultatet 30-29.

Der var drama, og fuld valuta for pengene i en højdramatisk håndboldkamp, med en fuldstændig vanvittig afslutning, på en spændende og underholdende håndboldkamp.