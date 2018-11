RHs damer fortsætter med at imponerer

Sara Kejser blev med 5 mål, Rødovres mest scorende i sejren over Herlev/Hjorten Foto: Brian Poulsen

Håndbold Efter en tvivlsom start på kampen, fandt Rødovres håndbolddamer rytmen midt i første halvleg, spillede med overskud og leverede mange flotte præstationer.

Af Flemming Haag

Rødovres håndbolddamer mødte Herlev/Hjorten, som efter ti kampe er uden point. Gæsterne spillede ikke som et bundhold fra kampens start. Efter syv minutters spil, var stillingen 1-3 og Rødovre havde svært ved at finde rytme i spillet, og leverede sløsede indspil til stregen. Forsvaret havde problemer med gæsternes Celina Roed, som kom nemt frem til afslutninger og scorede seks mål ud af gæsternes otte mål, hvor stillingen var 5-8 midt i halvlegen.

Herlev/Hjorten fik en udvisning, og hjemmeholdet fik mere fart på angrebsspillet, og spillede sig frem til gode chancer. Efter tyve minutter fik Rødovre udlignet til 8-8, og kom foran for første gang i kampen efter 22 minutter, hvor Elisabeth Høyer scorede til 9-8.

De to hold fulgtes ad til stillingen 10-10, hvor der resterede fem minutter af første halvleg. Så opstod der en mærkværdig situation, hvor gæsterne fik tre udvisninger i løbet af 30 sekunder, og hjemmeholdet spillede 6 mod 3 i halvandet minut. Med to scoringer af Sara Kejser og et enkelt mål af Anna Jagd, kunne Rødovre gå til pause med stillingen 13-10 og en ekstra tro, med i omklædningsrummet.

En første halvleg, hvor Rødovre havde svært ved at finde rytmen i kampens første femten minutter, mod et godt kæmpende Herlev/Hjorten mandskab. I halvlegens sidst del, kom der mere fart og idé i angrebsspillet, og bedre styr på defensiven.

Rødovre kom meget bedre fra start i anden halvleg. Efter ti minutter havde hjemmeholdet øget til 17-12, og det blev 18-13 efter femten minutter. Rødovre øgede fortsat, og var foran 23-16 tyve minutter inde i anden halvleg. Hannah Jørgensen, Sara Kejser, Line Kejser og Anna Jagd øgede til 27-18 i slutminutterne, inden gæsterne fik reduceret til slutresultatet 27-19 i sidste sekund.

Rødovre havde tingene under kontrol i anden halvleg, og flyttede bolden godt rundt i angrebet fulgt op af flotte scoringer, og i perioder god timing i kontrafasen. Der var god bevægelse i forsvaret, og bid i taklingerne. En fortjent sejr mod et bundhold, der leverede en rigtig god indsats.