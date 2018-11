RH tabte topkamp

Katrine Clasen scorede seks mål i første halvleg. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre spillede en god første halvleg, med et dejligt aggressivt forsvarsspil, og kreativt angrebsspil fulgt op af flere flotte scoringer. Anden halvleg fortsatte det gode forsvarsspil, men angrebsspillet gik fuldstændig i stå. Der er mange positive ting, der kan tages med fra første halvleg, men Lyngbys rutine og bedre fysik satte sit tydelige præg på anden halvleg.

Af Flemming Haag

Der var topkamp i Lyngbyhallen lørdag eftermiddag, da de to ubesejrede hold Lyngby HK og Rødovre HK mødtes, i kampen om førstepladsen i 2. division.

Kampen blev åbnet med højt tempo og der blev scoret flittigt. Katrine Clasen bragte Rødovre foran 0-2, inden der var spillet to minutter. Lyngby kom tilbage, og fik udlignet til 4-4 efter fem minutter. De to hold fulgtes ad, og stillingen var 9-8 til Lyngby, midt i halvlegen. Ved stillingen 11-9, hvor der var spillet tyve minutter, fik Lyngby en dobbelt udvisning, og Rødovre fik en god mulighed for, at reducerer Lyngbys føring. Det lykkedes imidlertid ikke at få scoret, da angrebsspillet blev febrilsk, og der opstod flere uprovokerede fejl. Lyngby vandt undertalsperioden 1-0 og kom dermed foran 12-9. Elisabeth Høyer fik reduceret til 12-10, men så fik Rødovre et par tvivlsomme kendelser imod sig, og Lyngby øgede til 14-10. To minutter inden pausen, blev det 14-11 ved Hannah Jørgensen, inden Lyngby fik scoret til pausestillingen 15-11.

En underholdende første halvleg, med højt tempo og intensitet. Rødovre spillede med stor energi, holdt spillet godt i gang angrebsmæssigt, og præsterede flere kvalificerede afslutningerne, hvor især Katrine Clasen, imponerede med seks scoringer.

Der blev scoret flittigt i starten af kampen, men det blev en målfattig start på anden halvleg. Efter otte minutter, var der blot scoret tre mål, to til Lyngby og et enkelt mål ved Line Kejser, til Rødovre. Det blev en start på anden halvleg, hvor Rødovre ikke kunne finde rytme i angrebsspillet. Lyngby valgte at sætte en personlig opdækning på Katrine Clasen, og det ødelagde Rødovres angrebsspil. Der blev præsteret en lang række tekniske fejl, og der kunne ikke findes løsninger angrebsmæssigt, overfor Lyngbys fysisk stærke forsvar. Først tyve minutter inde i anden halvleg, faldt Rødovres anden scoring, hvor Hannah Jørgensen reducerede til 21-13. Mod kampens slutning, trak Lyngby lidt i bremsen, men vandt en fortjent sejr på 28-17.

