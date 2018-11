Rema 1000 laver stor ændring efter røveri

Fra i dag vil det ikke længere være muligt at betale med kontanter i Rema 1000 på Roskildevej efter klokken 20. ”Personalets sikkerhed har højeste prioritet," fortæller købmand Alexander Serholt. Foto: Red.

røveri Det er ikke længere muligt at betale med kontanter i Rema 1000 på Roskildevej efter klokken 20. Det sker som en direkte konsekvens af røveri, hvor en maskeret gerningsmand truede sig til kassebeholdningen med en kniv.

Af Christian Valsted

Tirsdag den 23. oktober klokken 21.58 trådte en maskeret gerningsmand ind i Rema 1000 på Roskildevej. I hånden havde han en køkkenkniv, som han brugte til at true butikkens to medarbejdere, der var ved at lukke forretningen ned. Røveren fik udleveret kassebeholdningen og i et forsøg på at undgå lignende røverier i fremtiden, har Rema 1000 nu besluttet, at det ikke længere vil være muligt at betale med kontanter efter klokken 20.

”Personalets sikkerhed har højeste prioritet og vi skal gøre alt hvad vi kan, for at det ikke sker igen. Derfor har vi truffet denne beslutning,” fortæller Alexander Serholt, der er købmand i butikken.

Lovgivningen muliggør, at bestemte butikker må være kontantløse fra klokken 20 til 06 om morgenen og Alexander Serholt fortæller at kunderne har forståelse for butikkens beslutning.

”Vi har kun fået positive kommentarer, men flere er selvfølgelig ærgerlige over, at vi bliver nød til at tage denne konsekvens. Det burde jo ikke være nødvendigt,” fortæller han og fortsætter:

”Jeg har det virkeligt dårligt med, at jeg har ansatte der har været udsat for et røveri og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe. Vi har talt episoden igennem og alle er i kontakt med en psykolog,” siger han.

Tiltaget træder i kraft den 1. november og efter klokken 20 vil det derfor kun være muligt at betale med enten betalingskort eller MobilePay frem til lukketid klokken 22.

Den maskerede gerningsmand flygtede fra stedet i ukendt retning og er stadig på fri fod.