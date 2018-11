Prisen på Rødovres vand stiger med 100 kroner

4,3 øre skal du næste år betale for en liter vand i Rødovre.

Selvom prisen på vand nu stiger til 4,3 øre per liter, har Rødovre stadigvæk det næstbilligste vand i området.

Af André Bentsen

I fem ud af otte kommuner forbliver prisen på vand den samme i 2019, som den er i år. Kun i Herlev, Hvidovre og Rødovre stiger prisen med to procent til for Rødovres vedkommende at ramme 4,3 øre per liter.

Det gør vandet i Rødovre til det næstbilliigeste at drikke for HOFORs samlede én million vandforbrugere.

Vandregningen, som også dækker bortledning og rensning af spildevand, forbliver altså næsten uændret i 2019, da stigningen svarer til en merudgift per husstand på omkring 100 kroner om året. Lidt mindre for den lille familie i lejlighed, og lidt mere for den større familie i parcelhus.

Vand- og spildevandsprisen varierer fra kommune til kommune. I den lave ende ligger København, Rødovre, Herlev og Hvidovre, hvor prisen per kubikmeter ligger betragteligt under landsgennemsnittet på 69 kroner (eller 6,9 øre per liter). I Brøndby, Dragør, Albertslund og Vallensbæk er prisen lidt højere, men alle steder under landsgennemsnittet.

“Jeg er meget glad for og stolt over, at vi for en pris på 5-6 øre literen kan forsyne en million mennesker her i hovedstadsområdet med friskt, rent og kvalitetskontrolleret drikkevand hver eneste dag. Prisen dækker oven i købet også, at man slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et stort gode, som mange lande misunder os,” siger Frank Brodersen, direktør for Miljø & Samarbejder i HOFOR.

Med i prisen er desuden indsatsen mod oversvømmelser efter de voldsomme skybrud, som i de senere år har givet vandskader i flere af kommunerne.

Vandprisen i fremtiden

Skybrudssikringen med tunneler, store pumper og overfladeløsninger, der kan lede vandet væk fra boliger og veje bliver en stadig større post. Samtidig skal vandværkerne fornyes, og der investeres i blødgøringsanlæg, der gør hovedstadsområdets hårde kalkholdige vand blødere.

“Vi ser derfor ind i en fremtid, hvor vandpriserne nogle steder kan stige som følge af investeringer i blødgøring af vandet, sikring mod oversvømmelser og nye vandværker,” forklarer Frank Brodersen.