Politiet vil være venner med dig på Facebook

Københavns Vestegns Politi rykker nu ud på Facebook. Foto: BP

Politi Københavns Vestegns Politi rykker ud på Facebook, men vil ikke tage imod anmeldelser der.

Af André Bentsen

Ordensmagten skal være der, hvor borgerne er. På Vestegnen er det tilsyneladende på Facebook, og så må de uniformerede kommunikationsfolk rette ind.

”Borgerne på Vestegnen er massivt repræsenteret på det sociale medie Facebook og vi som politi bør være hvor borgerne er. Derfor er vi fra i dag gået på Facebook,” siger Købehavns Vestegns politidirektør, Kim Christiansen.

Hvis du tror du skal dele mad- og kattebilleder og invitere politiets nye Facebookprofil med til dit polterabend, kan du godt blive lidt skuffet.

Københavns Vestegns Politis nye Facebook profil skal nemlig først og fremmest give indblik i politiets arbejde på Vestegnen og understøtte politiarbejdet.

”Vi vil gerne give borgerne mulighed for at komme bagom, hvad vi går rundt og arbejder med i politiet. Og så vil vi gerne i yderligere dialog med borgerne – for at høre deres mening, for at få og give indblik, for at skabe tryghed,” siger Kim Christiansen.

Facebook og Twitter

Når Københavns Vestegns Politi fra i dag går på Facebook, er det med seks års erfaring fra det sociale medie Twitter, hvor man har haft held med en skiftevis ret nøgtern formidling af ulykkesinformation og søde sjove beskeder. Nu er tanken, at Facebook og Twitter skal komplimentere hinanden.

Hvor Twitter først og fremmest er til de korte, hurtige beskeder, er Facebook mere oplagt til længere opslag samt foto og video, men begge kanaler kan bruges i tilfælde af meget store hændelser, hvor det er nødvendigt at nå ud til alle eller de fleste borgere på Vestegnen.

”Netop fordi det er tanken, at de to sociale medier skal komplimentere hinanden, håber vi at borgerne på Vestegnen vil have lyst til følge dem begge,” siger Kim Christiansen.

Ingen sagsbehandling på Facebook

Det vil ikke være muligt at fortage anmeldelser via Facebook. Her er det fortsat Københavns Vestegns Politis servicecenter på 114 eller politiets hjemmeside www.politi.dk/Vestegnen der skal bruges.