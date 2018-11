Nu kan du få mormors citronfromage i centeret

"Jeg har før haft både restaurant og natklub i København, men har altid drømt om en lille restaurant et sted, så da muligheden bød sig i Rødovre, slog vi til," udtaler Jimmy Salugaard. Foto: Brian Poulsen

Ny forretning Glem alt om den gyldne brønd. I centerets nye hyggelige madsted er der ikke blevet plads til friture og mikrovne. Til gengæld kan du forberede dig på svinekæber og kalvebryst.

Af André Bentsen

Mens centerets dage som familiecenter snart er passé, er der masser af bevis på, at blod er tykkere end vand i Le Brasserie. Her har restauratøren Jimmy Salugaard åbnet et lille intimt spisested sammen med sine to sønner, der begge kommer som kokke fra fine restauranter.

Brasserie er i virkeligheden fransk og betyder noget hen i retning af bryggeri, men selvom Jimmy gerne vil væk fra den værtshusagtige stemning, der nogle gange var på stedet før i tiden, har han ikke glemt de gyldne dråber.

Annonce

De er dog bare skiftet med ud med velsmagende specialøl fra det lokale mikrobryggeri Skands. Selvom den blå chimpanse er kendt for at smage godt, er det dog maden, der er i det absolutte højsæde.

”Jeg har før haft både restaurant og natklub i København, men har altid drømt om en lille restaurant et sted, så da muligheden bød sig i Rødovre, slog vi til. Jeg kan især godt lide størrelsen, da det giver mulighed for at fokusere på kvalitet. Jeg vil hellere have 50 glade spisende gæster end 100, der skal afspises,” siger Jimmy og viser stolt menukortet frem.

”Det skal lige justeres lidt, så det passer til byen og kunderne. Maden ved vi er som den skal være, men man skal også kalde tingene for, hvad de er. Det skal ikke blive fint og prætentiøst bare fordi det er gourmet,” understreger han.

Sønnerne udvikler maden

Selvom køkkenet først åbnede for få uger siden, har der allerede siddet 1000 mætte munde ved bordene, og står det til Jimmy, må de meget gerne dele deres oplevelse med resten af byen.

”Mad i storcentre kan hurtigt blive en ensformig affære, så mig og sønnerne tænkte, at der med ni millioner mennesker om året i centeret, må der være nogle der kan lide noget andet mad,” siger han og kigger hen over skulderen mod køkkenet, hvor de to sønner gerne skulle kunne udvikle maden efter årstider og temperament.

”Det her er mit pensionsprojekt. De skal bare tænke på at udvikle maden og gøre det til et hyggeligt sted. Det er min arv til dem.

Men derfor kan de godt lige hjælpes ad med at lære at finde sig til rette.

”Vi skal nok ikke gå så meget op i at skrive, at det er selvplukkede bøgehatte fra skoven i Nordsjælland, men måske mere bare at det er mad, der er lavet ordentligt. Som eksempelvis skipperlabskovs med bæredygtige råvarer og naturkød, eller lammeskank,” tænker han højt og tilføjer med et smil.

”Man kommer i hvert fald ikke til at se mine sønner, der kommer fra fine restauranter til at åbne en spand mayonnaise eller stege pommes frittes. Men måske laver de mormors citronfromage.”