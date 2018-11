Nu er Asta-Lunas tegning kommet på flaske

I alt deltog 365 i konkurrencen om at få en tegning til at pryde Ribenas saftevandsflaske. På billedet tegner Asta-Luna, med sin lillesøster, i familiens have i Rødovre i sommers. Foto: Brian Poulsen

saftevand: Asta-Luna Brofeldts tegning fik flest stemmer, da saftevandsproducenten Ribena tidligere på året udskrev en tegnekonkurrence i forbindelse med deres 70-års fødselsdag.

Af Christian Valsted