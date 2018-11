Nørrekærs nye butiksarkade får egne nyttehaver

Der bliver også mere plads til leg, når det nye butikscenter står klar i Nørrekær. Foto: Innovater.dk

Nørrekær Der bliver mere plads til leg, helt nye nyttehaver og selvfølgelig et supermarked, når butiksarkaden i Nørrekær først er revet ned og dernæst bygget op igen i 2019.

Af André Bentsen

Som Rødovre Lokal Nyt forleden kunne afsløre, har boligselskabet AKB Rødovre solgt butiksarkaden med bl.a. Netto på Nørrekær til den århusianske ejendomsudvikler Innovater A/S, som nedriver den eksisterende ejendom og bygger en helt ny.

Efter nyheden ramte gaden i Rødovre, har spekulationerne om, hvad der skal ske i den lille bydel spredt sig som en steppebrand, men de fleste kan ånde lettet op.

Der vil fortsat være supermarked i Kærene i de næste mange år, lover Innovater A/S, der allerede har ansøgt om byggetilladelse og forventer at rive de gamle bygninger ned den 1. marts og stå klar med en helt ny butiksarkade til oktober.

”Vi glæder os til at komme i gang med omdannelsen af butiksarkaden i Kærene. Vores projektsigte er delt op på tværs af forskellige funktioner, som den nye bebyggelse skal kunne udføre. For det første vil vi gerne kunne tilbyde en tidssvarende butiksbebyggelse, hvor man vil opleve at rammerne for at handle i det daglige, har en høj kvalitet,” siger udviklingschef, Mahad Farah.

”I den forbindelse er vi glade for, at Salling Group vil fortsætte på ejendommen, hvor de siden 1984 har drevet en Netto-butik, og vi gælder os til at tilbyde dem og de øvrige erhvervsdrivende nogle mere attraktive rammer,” tilføjer han.

Noget af det nye, der sker, når byggeriet står færdigt, er at institutionen Mælkevejen får mere attraktive adgangsforhold og lidt mere plads til leg, imodsætning til i dag, hvor man er klemt fysisk og visuelt af Nettos varelevering.

”Slutteligt glæder vi os til at levere en fin taghave til beboerne i AKB Milestedet, som vi håber, at de får stor glæde af. Mange af de lokale naboer har på Rødovre Lokal Nyts Facebookside været bekymret for, hvad der sker med indkøbsmulighederne, men med 36 år på bagen, var det måske på tide med en renovering.

Kundechef i KAB, Claus Bjørton, afslører da også, at overvejelserne om et salg har stået på i flere år nu.

”Det nuværende lokalcenter har kendt bedre dage, og den bedste måde at forhindre en huslejestigning i afdelingen Ved Milestedet er faktisk at frasælge ejendommen fra den almene afdeling. Salget indbringer boligselskabet en fin pose penge, som vi agter at bringe i spil i forhold til fornyelse af området” siger han.