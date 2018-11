Nicklas Carlsen ”Vi må ikke undervurderer Hvidovre”

Nicklas Carlsen spillede en stor kamp mod Herlev Eagles. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Jeg forventer, vi kommer til at møde et hold der giver alt hvad de overhovedet har, siger Nicklas Carlsen, inden mødet med Hvidovre Fighters på fredag i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Nicklas Carlsen siger om sejren over Herlev Eagles.

”Vi har trænet godt i landskampspausen, og vi har haft højt tempo på træningerne. Det syntes jeg vi tager med i kampen i dag, og vi spiller en rigtig fornuftig kamp. Vi har ikke været tilfreds med vores powerplay, og vi har talt om, at vi skal tage mange flere afslutninger. Det får vi gjort i dag, og så går pucken ind, det var rart at få gang i det, men jeg syntes vi kommer frem til mange gode chancer i løbet af kampen. Det ærgre mig lidt, at vi skal lukke fire mål ind, det syntes jeg ikke at kampen er til, men frem ad banen, var det rigtig positivt. Vi spiller til dels også godt defensivt, men det er nogle fejl der gør at de scorer, og det er for meget, at vi lukker fire mål ind, det er lidt ærgerligt”, siger Nicklas Carlsen og fortsætter.

Det var rigtig vigtig med en sejr i dag, for det vi havde meget brug for. Nu har vi tabt i overtid i Herning og i overtid hjemme mod Esbjerg, Frederikshavn og Aalborg, så det var rigtig vigtigt, at vi fik de tre point i dag”.

Om kampen mod Hvidovre Fighters på fredag siger Nicklas Carlsen.

”Vi kan på ingen måde undervurderer Hvidovre, selvom deres situation er som den er der ude. Man ved, at der som regel kommer en trods aktion, når det hele ser lidt sort ud, så har de måske steppet op. Selvom de har mistet deres kaptajn (Joonas Riekkinen, red.) nu indtil videre, så jeg er sikker på, at vi kommer til at møde et hold, der er giver alt hvad de overhovedet har, så der skal vi være klar.

Jeg forventer, at vi spiller med samme tempo mod Hvidovre, som vi gjorde i dag mod Herlev, og holder angrebsspillet. Får elimineret de fejl vi laver defensivt, som giver mål til Herlev i dag, så er jeg sikker på, at vi har en rigtig god chance fredag” slutter Nicklas Carlsen.