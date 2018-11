Næsten dobbelt så mange boliger lynsælges

LYNSALG: 38 procent af husene, der sælges i Rødovre, sælges på mindre end to måneder. Foto: Brian Poulsen

Bolig Fire ud af ti boliger lynsælges på mindre end to måneder. I 2013 var det kun 2 ud af 10.

Af André Bentsen

38 procent af boligerne solgt i Rødovre, nåede ikke at være til salg i to måneder, før der skulle skiftes navn på postkassen.

I forhold til situationen i 2013 er der tale om en stigning på 27 procentpoint, fra 21 procent til 38 procent.

Det virkelig interessante i opgørelsen, som er lavet af EDC, er listen over kommuner, der tegner sig for de største stigninger i andelen af lynsalg siden 2013. På top 10-listen over kommuner med størst fremgang, er halvdelen af kommunerne nemlig hjemmehørende i Region Sjælland. Men det er ikke dem, du tror.

Det er istedet kommunerne Odsherred, Ringsted, Sorø, Kalundborg og Faxe. Eksempelvis er andelen af lynsolgte boliger i Odsherred steget fra 14 procent i 2013 til 50 procent i dag.

Lige uden for top 10

Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at top 10-listen over størst absolut andel af lynsalg udgøres for de ottes vedkommende af kommuner beliggende i Københavns sydvestlige forstæder eller i bydel København, men igen uden Rødovre.

Konklusionen på opgørelsen er dermed, at flest boliger lynsælges i København og på Vestegnen, men med Rødovre lige uden for top 10, men at udviklingen over de seneste fem år især er sket i kommunerne i Region Sjælland, som dækker alt andet end København og Nordsjælland.

“Tallene viser, at der stadig er mest tryk på boligmarkedet omkring København, og især i de hovedstadsforstæder, hvor priserne ikke er allerhøjst,” siger EDCs kommunikationschef Jan Nordmann.

Til gengæld er udviklingen over de seneste fem år mest markant i fremadgående retning især på Sjælland og i øvrigt i en lang række kommuner over hele landet.

“Jeg hæfter mig især ved udviklingen i en kommune som Odsherred, hvor det for 5 år siden kun var hver syvende boligsælger, der fik solgt på mindre end 2 måneder. I dag er det hver anden. Det er i den grad et forandret boligmarked,” siger

Kigger man i bunden af listen, hvor andelen af lynsalg er faldet eller er uændret, finder man en række af de dyreste hovedstadskommuner.

“Uden, at billedet er helt entydigt, er det alligevel påfaldende så mange af de kommuner, hvor boligerne er dyrest, der befinder sig i den nederste del af listen,” siger Jan Nordmann.