Mighty Bulls vandt lokalopgør

Steffen Klarskov var i fokus i kampen mod Herlev, med to scoringer og tre udvisninger. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt en underholdende og målrig kamp i naboopgøret mod Herlev Eagles. Tre af seks scoringer faldt i powerplay, hvilket har været et problem hidtil, i denne sæson. Med sejren rykkede RMB op på Metal Ligaens femte plads med 19 point, samme antal point som Herlev Eagles.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 04:17 Steffen Klarskov, Rødovre (Hooking) 07:25 Magnus Carlsen, Herlev (Tripping) 12:12 Per Savlahti Nagander, Herlev (Roughing) 19:46 Luis Blak Olsen, Herlev (Tripping) 22:26 William Quist, Herlev (Tripping) 26:24 Remy Giftopoulos, Herlev (Slashing) 28:02 Steffen Klarskov, Rødovre (Delaying the game) 35:25 Steffen Klarskov, Rødovre (Tripping) 39:03 Kasper Jensen, Rødovre (Slashing) 49:29 Per Nagander, Herlev (Holding) 50:16 Jesper Thörnberg, Herlev (Tripping) 53:08 Magnus Koch, Herlev (Elbowing)

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Herlev Eagles uden Julius Nyquist der har en skadet ankel og Mads Eller, der fortsat er skadet, men forventes klar til udekampen mod SønderjyskE, den 20. november.

Rødovres fans, kårede Jannik Karvinen som månedens spiller inden kampen.

Rødovres start femmer: Marco Illemann, David Suvanto, Riku Pitkänen, Steffen Klarskov og Andre Pison. Stefan Ridderwall startede i mål.

Der er spillet en tredjedel af kampene i grundspillet, inden kampen mod Herlev Eagles i Rødovre Centrum Arena. Kampen er den første efter landskampspausen, hvor Steffen Klarskov og Sebastian Bergholt, deltog begge i 4-nationersturneringen i Polen. William Rørth og Lasse Mortensen deltog begge på U-20 landsholdet.

Kampen var kun et minutter gammel, da gæsterne kom foran 0-1 ved Emil Møller Rasmussen, på en tilfældig opstået chance foran Rødovres mål. Efter fire minutter fik Steffen Klarskov to minutter for en Hooking. Rødovre var netop blevet fuldtallige, da de fik skabt en tre mod en situation. Sebastian Bergholt førte pucken ind i Herlevs zone, sendte en pasning til Steffen Klarskov som spillede på tværs til Matthias Asperup, der first timede pucken i nettet. Et klasse angreb.

Umiddelbart efter Rødovres udligning, fik Herlevs Magnus Carlsen to minutter for en Tripping. Efter et minuts powerplay, blev det 2-1 ved Steffen Klarskov, og den stilling holdt til tre minutter før pausen, da Herlevs Magnus Koch tog chancen fra blue line og udlignede til 2-2. Kort før pausen, fik Herlev sin tredje udvisning, og Rødovre starter anden periode i powerplay.

En underholdende og tempofyldt første periode, hvor der blev spillet frem til flere gode afslutningsmuligheder, foran begge mål.

Der var kun spillet tredive sekunder af anden periode, da Steffen Klarskov med sin anden scoring, sendte en pasning fra Nicklas Carlsen i nettet til 3-2, og Rødovres anden scoring i powerplay. Anden periode blev præget af en del udvisninger, tre til hvert hold, hvor det kun lykkedes for Rødovre, at scorer en enkelt gang i overtal.

Kort før periodepausen, førte Nicklas Carlsen pucken frem i venstre side, fandt Matthias Asperup som sendte pucken på tværs til Jonas Sass, der resolut sendte pucken i mål til 4-2. Endnu et flot opspil, afsluttet med en flot scoring.

Et minut inden periode pausen, fik Kasper Jensen to minutter for en Slashing, og Rødovre starter tredje periode i undertal.Endnu en tempofyldt periode, med mange kvalificerede afslutninger, hvor de to keepere Steffen Ridderwall og gæsternes Magnus Bo Hansen præsterede gode redninger.

Det blev en forholdsvis rolig start på tredje periode, hvor Rødovres Boksplay forhindrede Herlev i, at komme frem til afslutninger. Det lykkedes dog Herlev at få reduceret tre minutter inde i perioden, da Herlevs Ulrich Linnet, elegant lagde pucken op i det ene målhjørne, til stillingen 4-3.

Herlev havde lige nået, at få armene ned efter deres scoring, da Rødovres Nicklas Carlsen fandt en fri Matthias Asperup, som øgede til 5-3. Herlev fortsatte med, at tage plads i straffeboksen, og det gav Rødovre en powerplay mulighed i fem mod tre, men ingen scoring. Rødovre fik endnu en powerplay mulighed, og efter et kort powerplay, passede Rasmus Astrup til Jonas Sass, som lagde en pasning til Andre Pison, der øgede til 6-3. Kort efter, faldt der en fejlpasning i Rødovres egen zone, som endte hos Herlevs Brett Thompson, og han takkede for den gode mulighed, og reducerede til slutresultatet 6-4.

En målrig og underholdende ishockeykamp med høj intensitet, hvor Mighty Bulls spillede med stor energi og stor kvalitet i afslutningerne, og scorede tre mål i powerplay. En vigtig sejr der betød, at Rødovre med sejren kom på 19 point, ligesom Herlev, på Metal Ligaens femte plads.

Rødovre Mighty Bulls spiller igen, fredag den 16. november kl. 19:00 i Rødovre Centrum Arena mod Hvidovre Fighters.