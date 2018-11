Mighty Bulls sikrede vigtige point i naboopgør

Nicklas Carlsen spillede en stor kamp, og imponerede med to scoringer. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Med den sikre 5-2 sejr over naboerne fra Hvidovre Fighters, fik Rødovre Mighty Bulls skab luft ned til Play-In pladserne. RMB har på femte pladsen 25 point for tyve kampe, fire point flere end Esbjerg Energy på ottende pladsen.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 06:25 Magnus Povlsen, Hvidovre (Slashing) 10:03 Kasper Jensen, Rødovre (Interference) 14:38 Jonas Sass, Rødovre (Too many men on the ice) 21:24 Christoffer Lindhøj, Hvidovre (Tripping) 23:32 Matthias Asperup, Rødovre (Roughing) 23:32 Christoffer Lindhøj, Hvidovre (Cross-Checking) 25:57 Andre Pison, Rødovre (Slashing) 27:48 Rasmus Hansen, Hvidovre (Slashing) 32:46 Patrick Flügge, Rødovre (Hooking) 34:23 Edgars Treijs, Hvidovre (2+10 Boarding) 58:34 Magnus Molge, Hvidovre (Slashing) 58:51 Andre Pison, Rødovre (Interference)

Rødovre Mighty Buls stiller op til kampen mod Hvidovre Fighters uden Julius Nyquist, Frederik Skovby og Stefan Ridderwall.

Rødovres start femmer: Sebastian Bergholt, Patrick Flügge, Matthias Asperup, Nicklas Carlsen og Rasmus Astrup. William Rørth startede i mål. Frederik Jakobsen var back up for William Rørth.

Rødovre kom bedst fra start, og havde flere gode afslutninger. Efter to minutter, førte Sebastian Bergholt pucken ind i Hvidovres zone, sendte via dommerens skøjt, pucken frem til en fri Thomas Olsen, der let kunne sendte pucken i mål. Rødovre fortsatte med at lægge pres i Hvidovres zone. Tre minutter efter scoringen, fik Hvidovres Magnus Povlsen fik to minutter for Slashing. Steffen Klarskov havde et kvalificeret forsøg tæt forbi den ene stolpe, og Jannik Karvinen et forsøg på målrammen.

Så blev det Kasper Jensens tur til, at tage plads i straffeboksen for en Interference. Hvidovre skulle kun bruge ti sekunders powerplay, før Daniel Nielsen fik udlignet til 1-1. Hvidovre kom bedre med efter udligningen, og fik endnu en powerplay mulighed efter femten minutters spil, da hjemmeholdet var for mange spillere på isen. Gæsterne fik ikke spillet sig frem til chancer i deres powerplay. Der blev ikke skabt flere farlige situationer foran de to mål, i periodens sidste fem minutter, så de to hold kunne gå til pause med stillingen 1-1, efter en første periode på det jævne.

Der var tryk på fra starten af anden periode, og efter et minut fik Hvidovres Christoffer Lindhøj to minutter for Tripping. Efter et halvt minuts effektivt powerplay, blev det 2-1 da Matthias Asperup fandt Nicklas Carlsen inde foran mål.

Rødovre havde fart på skøjterne, og det blev 3-1 kort efter, da Mads Eller spillede Nikolaj Zorko fri foran mål. Rødovre var minuttet efter den tredje scoring tæt på 4-1. Der opstod tumult foran Hvidovres mål, og det endte med en udvisning til hvert hold, og spil fire mod fire.

Der var stor trafik i straffeboksen. Først fik Andre Pison to minutter for Slashing, så fik Hvidovre to minutter, inden det blev Patrick Flügges tur.

Fem minutter inden pausen, begik Hvidovres Edgars Treijs en ondskabsfuld handling, da han begik en voldsom Boarding mod Mads Eller. Det havde været på sin plads, at Treijs havde fået en game, men han slap med to plus ti minutter.

Hvidovre blev retfærdigvis straffet, da Riku Pitkänen sendte Matthias Asperups pasning i mål, til pausestillingen 4-1.

En anden periode med fart og intensitet og en fortjent føring til hjemmeholdet.

Hvidovre fik reduceret to minutter inde i tredje periode. Efterfølgende vekslede spillet, med mange pucktab i en rodet forestilling. Rødovre tog en Time Out otte minutter inde i perioden, uden at der kom en mærkbar bedring i spillets kvalitet.

Det lykkedes dog Rødovre, at spille sig frem til endnu en scoring fire minutter før slutfløjt, da Matthias Asperup, med sin tredje assist lagde en præcis pasning til Nicklas Carlsen der sendte pucken i mål til slutstillingen 5-2.

En tredje periode præget af mange fejlpasninger og uskarpe afslutninger. Set over de tre perioder, så var det fuldt fortjent, at ”Tyrene” kunne sætte tre vigtige point ind på kontoen.

Mighty Bulls spiller næste kamp, fredag den 30. november kl. 19:30 ude mod Herning Blue Fox. Næste kamp i Rødovre Centrum Arena, søndag den 9. december kl. 14:00 mod Aalborg Pirates.