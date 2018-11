Efter en længere skadespause, er Mads Eller tæt på sæson debut. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Efter en længere skadespause, er Mads Eller tæt på at få sæson debut. Det sker måske allerede på tirsdag, i udekampen mod SønderjyskE.

Af Flemming Haag

Mads Eller der er tæt på sæson debut, efter en længere skadespause, siger om lokalopgøret mod Hvidovre Fighters.

”Jeg syntes det var en meget rodet kamp at se på. Det var meget frem og tilbage, og kampen var rodet for begge hold, vil jeg sige. Der var en del udvisninger, så det prægede også kampen, så det bliver lidt svingende. Selvom det bliver en lidt blandet kamp, så får vi alligevel kæmpet os tilbage i tredje periode, får udlignet og får sejren i overtiden. Det var rigtig fedt at se, at vi fik kæmpet os tilbage på trods af, at det var en lidt blandet og sløset kamp”.

Om det svingende niveau, fra den gode kampen mod Herlev Eagles tirsdag, til en tvivlsom indsats mod Hvidovre Fighters fredag, siger Mads Eller.

”Vi har tit talt om kontinuitet, og at kunne præsterer godt i hver kamp. Det er helt sikkert noget vi skal blive ved med at arbejde med. Vi skal finde noget kontinuitet og ramme det høje niveau i hver kamp, så det ikke kun bliver i en kamp hvor vi rammer niveauet, og så bliver det først tre eller fire kampe senere, hvor vi rammer det igen”.

Om kampen mod SønderjyskE på tirsdag, siger Mads Eller.

Det er altid fedt at spille i SønderjyskE, der er altid mange mennesker og masser af lyd på lægterne. Det er et af de fedeste steder at spille i Danmark, så det kommer helt sikkert til at blive en fed kamp. SønderjyskE er et svært hold at spille imod, og de har gjort det rigtig godt SønderjyskE, og ligger i toppen. Det er et svært sted at spille, og jeg syntes de har gjort det rigtig godt i år. Det bliver svært, det bliver en hård kamp, og det vil være fint, hvis vi kan tage point med hjem fra en svær udebane”, slutter Mads Eller.