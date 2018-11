Læring mellem mus og vandrende pinde

SKOLETJENESTE: Man husker bedre, hvis man kommer ud af skolen og selv rører ved levende ting, mener de i Zoo, som i sidste måned havde tre skoleklasser fra Rødovre på besøg i Skoletjenesten. Foto: Foto: Zoologisk Have København

Sammen om Folkeskolen Hvorfor har nogle dyr store ører, og hvilke sanser bruger en vandrende pind mest? Hvis du er i tvivl om, hvor du bedst finder svarene - på en måde, så din klasse husker det - skyldes det, det kæmpe klasselokale kun hedder Zoo. Resten er logisk.

Af André Bentsen

Fælles for alle oplæg er, at levende dyr og effekter er omdrejningspunkt, og målet er at omsætte teori til praksis.

I kan med fordel kombinere jeres tur i ZOO med et besøg i Skoletjenesten, der tilbyder gratis undervisning indenfor fagene: natur/teknologi, biologi og matematik. Oplæggene understøtter Forenklede Fælles Mål og muliggør et tværfagligt sigte.

I sidste uge skrev vi, hvordan DGI besøgte en skole i Rødovre for at lære fra sig, men faktisk er det lige så ofte skolerne, der tager ud til store institutioner for at lære til sig. Som eksempelvis, når 0. klasserne lærer om sanser blandt mus og vandrende pinde i Zoo.



I Zoos skoleforløb bruger eleverne deres øjne, ører, næser og hænder til at sanse omverdenen, og i dette forløb sanseforløb målrettet de helt små klasser, skal eleverne lære, hvordan forskellige dyr bruger deres sanser.

Dét var der alene i løbet af den sidste måned, tre klasser fra Rødovre, der har bestilt tid i Zoo for at gøre.

På sansekurset i Zoo erfarer eleverne gennem observationer og håndtering af levende dyr, hvordan de ud fra et dyrs udseende kan få viden om, hvilke sanser dyrene bruger, og hvordan deres sanser er en tilpasning til deres levested. Dyrene sanser relateres og sammenlignes desuden med menneskets. Og så bliver det først sjovt, for hvad sker der, når børnene tager fascinationen med hjem til middagsbordet og resten af familien.

“Vi har en række forskellige oplæg med forskellige emner fordelt på klassetrin, som lærerne kan bestille. Vi snakker om forskellen på dyr og mennesker ved at tage levende dyr frem og se på dyret, hvilke sanser de bruger,” fortæller Nicole Brooks, der underviser i skoletjenesten.

Mange børn i 0. klasse synes det er sjovt, når den vandrende pind skal ‘smage’ på hele klassen.

“De smager nemlig med fødderne,” fortæller hun forventningsfuldt.

Og forventninger er der masser af.

Husker bedre

Da vi besøgte Zoo tirsdag morgen, kunne de små elever næsten ikke være i sig selv, mens de ventede på, at dørene til det store dyrehjem blev slået op. Også selvom der er forskel på den tropiske jungle og undervisningslokalerne på toppen af Valby Bakke.

“Børnene lever op, når de har med levende dyr at gøre. De kan bedre huske fakta, på grund af de sjove minder og det konkrete dyr de forbinder dem med,” siger hun og tilføjer:

“Jeg tror, det eksterne læringsmiljø betyder meget. Jeg har været vikar i folkeskolen før, hvor de på forhånd ved, hvad de skal lave. De kan ikke holde koncentrationen på samme måde herinde uanset hvor svært det, fordi de ved, der kommer dyr om lidt.”

Som en af mange undervisere i Skoletjenesten er Nicole ikke i tvivl om, at det også betyder lidt ekstra, at man kommer ud af sin lokale folkeskole og ind i en helt ny verden.

“Mange af de ældre elever er måske ikke interesserede i at holde dyr, men for de små elever, bliver det mere lyttende og de glæder sig til kontakten til dyr. Mange har en naturlig fascination for dyr, men især for eventyrelementet i at skulle på ekskursion,” påpeger hun.