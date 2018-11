Lækre plus size-trends til vinteren

SPONSORERET INDHOLD Efteråret er ved at være slut, og det er ikke kun vejret der skifter sæson. Modeverdenen følger trop, og der vil du derfor kunne se en ændring i trends. Efteråret har budt på mange forskellige trends, og der har især været fokus på de mange forskellige typer af stof. Plaid har været en kæmpe trendvinder gennem efteråret, og du kan være sikker på, at den melder sin ankomst i modeverdenen til næste efterår igen

Derudover har der været mange retrotrends tilbage på markedet, som f.eks. dyreprint og blomsterprint. Nedenfor får du tips til at sammensætte dit helt eget look og outfit, og du kan læse mere om de kommende trends til vinteren. Skal du derimod ud at købe nyt tøj, og er du en curvy plus size? Så finder du her lækkert tøj til store kvinder.

Disse trends er på vej frem

Bedst som man troede, at retrotrends var på vej ud ad billedet, så kommer blomsterprintet og siger ”Næ nej!”. Blomsterprint i mørke farver er kommet for at blive, og det bliver også en vinder henover vinteren. Derudover kommer du ikke til at gå galt i byen med en tidsløs vinterklassiker i form af en frakke eller pelsjakke. Her skal det selvfølgelig nævnes, at pelsfrakker oftest kan fås med faux pels, altså falsk pels, så du kan være sikker på, at ingen små juledyr er gået til produktion af tøjet. Generelt er store jakker og frakker med til at skabe et chic look. Hvad enten du er til jakker, frakker eller store vamsede trøjer, så skaber disse et fedt look i kombination med helt almindelige denim-bukser eller et skørt og støvler. Jakkerne kan bruges både åbne og lukkede, og det kommer helt an på resten af dit sæt, hvordan du bruger den. Åbne jakker kan med fordel bruges sammen med en kjole, for at give et langt og elegant look.

Sådan sammensætter du det bedste outfit

Hvordan sammensætter man så sit outfit? Der er flere ting, som du kan gøre, for at dit outfit bliver taget til næste niveau. Et godt outfit er med til at styrke selvtilliden, og du kan derfor drage fordel af disse gode råd: